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Какой церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать, а что - нужно

Фото: Какой церковный праздник 20 сентября (pixabay.com)
Автор: Styler

20 сентября по новому церковному календарю - день памяти великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. В народе праздник называют Астафий Ветряк и считают днем мельников, когда эти труженики ветряных мельниц начинали молоть зерно нового урожая.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

В чем суть праздника

В библейских сказаниях говорится о великих испытаниях, которые выдержал римский полководец Плакида, после крещения принявший имя Евстафий. Он был военначальником во время правления императоров Тита и Траяна.

Однажды во время охоты в лесу к всаднику обратился Спаситель - образ Христа возник между рогов оленя. После этого Плакида принял Веру, а вместе с ним и вся семья. Праведник стойко и смиренно выдержал сходные с ветхозаветным Иовом испытания, и в 118 году принял мученическую смерть, отказавшись поклониться языческим идолам.

Вместе с ним были убиты и супруга Феопистия с детьми Агапием и Феопистом. Все они причислены церковью к лику святых.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день дует северный ветер - жди стужу; если южный - скоро потеплеет; если западный - придут дожди; а восточный ветер обещал сухую и солнечную погоду
  • Сегодня южный ветер также сулил богатый урожай озимых в следующем году
  • Если на Астафий Ветряк погода сырая и туманная, значит весь осенний сезон должен быть благоприятным.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещено стряхивать воду с вымытых рук.
  • Нельзя дарить подарки.
  • Лучше не уходить в лес, ведь можно легко заблудиться.

Для хозяек существовал запрет возвращать или передавать другим в этот день любую посуду или кухонную утварь пустой - обязательно нужно было хоть что-нибуть положить в нее. Считалось, что в противном случае в дом придет голод и безденежье.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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