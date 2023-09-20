Какой церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать, а что - нужно

В чем суть праздника

В библейских сказаниях говорится о великих испытаниях, которые выдержал римский полководец Плакида, после крещения принявший имя Евстафий. Он был военначальником во время правления императоров Тита и Траяна.

Однажды во время охоты в лесу к всаднику обратился Спаситель - образ Христа возник между рогов оленя. После этого Плакида принял Веру, а вместе с ним и вся семья. Праведник стойко и смиренно выдержал сходные с ветхозаветным Иовом испытания, и в 118 году принял мученическую смерть, отказавшись поклониться языческим идолам.

Вместе с ним были убиты и супруга Феопистия с детьми Агапием и Феопистом. Все они причислены церковью к лику святых.

Главные приметы этого дня

Если в этот день дует северный ветер - жди стужу; если южный - скоро потеплеет; если западный - придут дожди; а восточный ветер обещал сухую и солнечную погоду

Сегодня южный ветер также сулил богатый урожай озимых в следующем году

Если на Астафий Ветряк погода сырая и туманная, значит весь осенний сезон должен быть благоприятным.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено стряхивать воду с вымытых рук.

Нельзя дарить подарки.

Лучше не уходить в лес, ведь можно легко заблудиться.

Для хозяек существовал запрет возвращать или передавать другим в этот день любую посуду или кухонную утварь пустой - обязательно нужно было хоть что-нибуть положить в нее. Считалось, что в противном случае в дом придет голод и безденежье.