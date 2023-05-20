Яке церковне свято 20 травня: що не можна робити та хто святкує день ангела

Що відомо про мученика Акакія

З легенд і переказів знаємо, що Акакій жив у III столітті нашої ери та був сотником під час правління імператора Максиміліана. У той час люди здебільшого сповідували язичництво та приносили жертви ідолам.

Акакій своєю чергою відмовився це робити. При цьому він сказав, що вірить в Ісуса Христа. За таку заяву Акакія довго катували, а потім - відсікли голову.

Згодом у цей день віряни почали просити святого Акакія допомогти їм здолати всі труднощі.

Що не можна сьогодні робити

Не користуйтеся сьогодні вогнем і гострими предметами.

Не можна займатися рукоділлям.

Не ворожіть, інакше ворожіння повернеться проти вас.

Не можна сьогодні пліткувати.

Не варто починати щось нове, краще зайнятися поточними справами.

Не можна нікому купати дитину, крім мами.

Які 20 травня існують традиції

Як ми зазначили вище, усю воду сьогодні вважали цілющою. У народному календарі 20 травня навіть називають Купальниця. Назва походить від того, що цього дня наші предки купали коней у річках. Вони також і самі влаштовували купання, щоб очистити тіло та душу.

Цікаво, що в дівчат існувала традиція вмиватися ранковою росою, щоб залишатися молодими та привабливими.

Не забували й про житло: кути будинку обприскували водою для захисту від нечистої сили.

Народні прикмети 20 травня

Вранці веселка - день дощовим буде.

Багато мурах - будуть спекотні дні.

Захід сонця червоний - до вітру.

Від самого ранку гудуть бджоли - буде гроза.

Ластівки високо літають - буде ясна погода, низько - до дощу.

Дощ в цей день - до теплого вересня.

Хто святкує день ангела

20 травня свої іменини відзначають Давид, Іоанн, Антоній, Йосип, Михайло, Стефан.