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Яке церковне свято 20 травня: що не можна робити та хто святкує день ангела

Яке свято 20 травня (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

20 травня за православним календарем віряни вшановують пам'ять мученика Акакія. Існувало повір'я, що в цей день вода набуває цілющого значення, тому було заведено обприскувати кути будинку та робити водні процедури.

Які є заборони цього дня та хто відзначає день ангела - читайте в матеріалі Styler нижче.

Що відомо про мученика Акакія

З легенд і переказів знаємо, що Акакій жив у III столітті нашої ери та був сотником під час правління імператора Максиміліана. У той час люди здебільшого сповідували язичництво та приносили жертви ідолам.

Акакій своєю чергою відмовився це робити. При цьому він сказав, що вірить в Ісуса Христа. За таку заяву Акакія довго катували, а потім - відсікли голову.

Згодом у цей день віряни почали просити святого Акакія допомогти їм здолати всі труднощі.

Що не можна сьогодні робити

  • Не користуйтеся сьогодні вогнем і гострими предметами.
  • Не можна займатися рукоділлям.
  • Не ворожіть, інакше ворожіння повернеться проти вас.
  • Не можна сьогодні пліткувати.
  • Не варто починати щось нове, краще зайнятися поточними справами.
  • Не можна нікому купати дитину, крім мами.

Які 20 травня існують традиції

Як ми зазначили вище, усю воду сьогодні вважали цілющою. У народному календарі 20 травня навіть називають Купальниця. Назва походить від того, що цього дня наші предки купали коней у річках. Вони також і самі влаштовували купання, щоб очистити тіло та душу.

Цікаво, що в дівчат існувала традиція вмиватися ранковою росою, щоб залишатися молодими та привабливими.

Не забували й про житло: кути будинку обприскували водою для захисту від нечистої сили.

Народні прикмети 20 травня

  • Вранці веселка - день дощовим буде.
  • Багато мурах - будуть спекотні дні.
  • Захід сонця червоний - до вітру.
  • Від самого ранку гудуть бджоли - буде гроза.
  • Ластівки високо літають - буде ясна погода, низько - до дощу.
  • Дощ в цей день - до теплого вересня.

Хто святкує день ангела

20 травня свої іменини відзначають Давид, Іоанн, Антоній, Йосип, Михайло, Стефан.

Раніше ми розповідали, які церковні свята будуть відзначати українці в червні 2023.

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