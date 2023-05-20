Какой церковный праздник 20 мая: что нельзя делать и кто празднует день ангела

20 мая по православному календарю верующие чтят память мученика Акакия. Существовало поверье, что в этот день вода приобретает целебное значение, поэтому было принято опрыскивать углы дома и делать водные процедуры.
Какие запреты этого дня и кто отмечает день ангела - читайте в материале Styler ниже.
Из легенд и преданий мы знаем, что Акакий жил в III веке нашей эры и был сотником во время правления императора Максимилиана. В то время люди в большинстве своем исповедовали язычество и приносили жертвы идолам.
Акакий в свою очередь отказался это делать. При этом он сказал, что верит в Иисуса Христа. За такое заявление Акакия долго пытали, а потом отрубили голову.
Впоследствии в этот день верующие начали просить святого Акакия помочь им преодолеть все трудности.
Как мы отметили выше, всю воду сегодня считали целебной. В народном календаре 20 мая даже называют Купальница. Название происходит от того, что в этот день наши предки купали коней в реках. Они также сами устраивали купание, чтобы очистить тело и душу.
Интересно, что у девушек существовала традиция умываться утренней росой, чтобы оставаться молодой и привлекательной.
Не забывали и о жилье: углы дома опрыскивали водой для защиты от нечистой силы.
20 мая свои именины отмечают Давид, Иоанн, Антоний, Иосиф, Михаил, Стефан.
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