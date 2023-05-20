Яке церковне свято 20 травня: що не можна робити та хто святкує день ангела
20 травня за православним календарем віряни вшановують пам'ять мученика Акакія. Існувало повір'я, що в цей день вода набуває цілющого значення, тому було заведено обприскувати кути будинку та робити водні процедури.
Які є заборони цього дня та хто відзначає день ангела - читайте в матеріалі Styler нижче.
Що відомо про мученика Акакія
З легенд і переказів знаємо, що Акакій жив у III столітті нашої ери та був сотником під час правління імператора Максиміліана. У той час люди здебільшого сповідували язичництво та приносили жертви ідолам.
Акакій своєю чергою відмовився це робити. При цьому він сказав, що вірить в Ісуса Христа. За таку заяву Акакія довго катували, а потім - відсікли голову.
Згодом у цей день віряни почали просити святого Акакія допомогти їм здолати всі труднощі.
Що не можна сьогодні робити
- Не користуйтеся сьогодні вогнем і гострими предметами.
- Не можна займатися рукоділлям.
- Не ворожіть, інакше ворожіння повернеться проти вас.
- Не можна сьогодні пліткувати.
- Не варто починати щось нове, краще зайнятися поточними справами.
- Не можна нікому купати дитину, крім мами.
Які 20 травня існують традиції
Як ми зазначили вище, усю воду сьогодні вважали цілющою. У народному календарі 20 травня навіть називають Купальниця. Назва походить від того, що цього дня наші предки купали коней у річках. Вони також і самі влаштовували купання, щоб очистити тіло та душу.
Цікаво, що в дівчат існувала традиція вмиватися ранковою росою, щоб залишатися молодими та привабливими.
Не забували й про житло: кути будинку обприскували водою для захисту від нечистої сили.
Народні прикмети 20 травня
- Вранці веселка - день дощовим буде.
- Багато мурах - будуть спекотні дні.
- Захід сонця червоний - до вітру.
- Від самого ранку гудуть бджоли - буде гроза.
- Ластівки високо літають - буде ясна погода, низько - до дощу.
- Дощ в цей день - до теплого вересня.
Хто святкує день ангела
20 травня свої іменини відзначають Давид, Іоанн, Антоній, Йосип, Михайло, Стефан.
Раніше ми розповідали, які церковні свята будуть відзначати українці в червні 2023.