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Какой церковный праздник 20 мая: что нельзя делать и кто празднует день ангела

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Украина, Суббота 20 мая 2023 06:03
Какой церковный праздник 20 мая: что нельзя делать и кто празднует день ангела Какой праздник 20 мая (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

20 мая по православному календарю верующие чтят память мученика Акакия. Существовало поверье, что в этот день вода приобретает целебное значение, поэтому было принято опрыскивать углы дома и делать водные процедуры.

Какие запреты этого дня и кто отмечает день ангела - читайте в материале Styler ниже.

Что известно о мученике Акакие

Из легенд и преданий мы знаем, что Акакий жил в III веке нашей эры и был сотником во время правления императора Максимилиана. В то время люди в большинстве своем исповедовали язычество и приносили жертвы идолам.

Акакий в свою очередь отказался это делать. При этом он сказал, что верит в Иисуса Христа. За такое заявление Акакия долго пытали, а потом отрубили голову.

Впоследствии в этот день верующие начали просить святого Акакия помочь им преодолеть все трудности.

Что нельзя сегодня делать

  • Не пользуйтесь сегодня огнем и острыми предметами.
  • Нельзя заниматься рукоделием.
  • Не гадайте, иначе гадание обернется против вас.
  • Нельзя сегодня сплетничать.
  • Не стоит начинать что-нибудь новое, лучше заняться текущими делами.
  • Нельзя никому купать ребенка, кроме мамы.

Какие 20 мая существуют традиции

Как мы отметили выше, всю воду сегодня считали целебной. В народном календаре 20 мая даже называют Купальница. Название происходит от того, что в этот день наши предки купали коней в реках. Они также сами устраивали купание, чтобы очистить тело и душу.

Интересно, что у девушек существовала традиция умываться утренней росой, чтобы оставаться молодой и привлекательной.

Не забывали и о жилье: углы дома опрыскивали водой для защиты от нечистой силы.

Народные приметы 20 мая

  • Утром радуга - день дождливым будет.
  • Много муравьев - будут жаркие дни.
  • Закат красный - к ветру.
  • С самого утра гудят пчелы - будет гроза.
  • Ласточки высоко летают - будет ясная погода, низко - к дождю.
  • Дождь в этот день - до теплого сентября.

Кто празднует день ангела

20 мая свои именины отмечают Давид, Иоанн, Антоний, Иосиф, Михаил, Стефан.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в июне 2023 года.

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