Какой церковный праздник 20 мая: что нельзя делать и кто празднует день ангела

20 мая по православному календарю верующие чтят память мученика Акакия. Существовало поверье, что в этот день вода приобретает целебное значение, поэтому было принято опрыскивать углы дома и делать водные процедуры.

Какие запреты этого дня и кто отмечает день ангела - читайте в материале Styler ниже.

Что известно о мученике Акакие

Из легенд и преданий мы знаем, что Акакий жил в III веке нашей эры и был сотником во время правления императора Максимилиана. В то время люди в большинстве своем исповедовали язычество и приносили жертвы идолам.

Акакий в свою очередь отказался это делать. При этом он сказал, что верит в Иисуса Христа. За такое заявление Акакия долго пытали, а потом отрубили голову.

Впоследствии в этот день верующие начали просить святого Акакия помочь им преодолеть все трудности.

Что нельзя сегодня делать

Не пользуйтесь сегодня огнем и острыми предметами.

Нельзя заниматься рукоделием.

Не гадайте, иначе гадание обернется против вас.

Нельзя сегодня сплетничать.

Не стоит начинать что-нибудь новое, лучше заняться текущими делами.

Нельзя никому купать ребенка, кроме мамы.

Какие 20 мая существуют традиции

Как мы отметили выше, всю воду сегодня считали целебной. В народном календаре 20 мая даже называют Купальница. Название происходит от того, что в этот день наши предки купали коней в реках. Они также сами устраивали купание, чтобы очистить тело и душу.

Интересно, что у девушек существовала традиция умываться утренней росой, чтобы оставаться молодой и привлекательной.

Не забывали и о жилье: углы дома опрыскивали водой для защиты от нечистой силы.

Народные приметы 20 мая

Утром радуга - день дождливым будет.

Много муравьев - будут жаркие дни.

Закат красный - к ветру.

С самого утра гудят пчелы - будет гроза.

Ласточки высоко летают - будет ясная погода, низко - к дождю.

Дождь в этот день - до теплого сентября.

Кто празднует день ангела

20 мая свои именины отмечают Давид, Иоанн, Антоний, Иосиф, Михаил, Стефан.