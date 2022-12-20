Яке церковне свято 20 грудня: що не можна робити, у кого день ангела
20 грудня віруючі вшановують пам'ять Міланського єпископа та проповідника Амвросія Медіоланського.
Про всі прикмети та заборони цієї дати ви прочитаєте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтесь, хто сьогодні відзначає день ангела.
Що потрібно зробити цього дня
Святий входить до четвірки великих латинських вчителів церкви. Саме він звернув у християнство блаженного Августина та Анфісу Римську. Авторитет єпископа був настільки великий, що впливав на політику Феодосія Великого – останнього імператора єдиної Римської імперії.
Дівчата за старих часів бралися за шиття і готували собі придане. Перед тим, як сідати шити, потрібно помолитися святому Амвросію Медіоланському. Якщо цього не зробити, то свої печалі й прикрощі можна зашити або заплести в речі, що створюються.
Головні прикмети 20 грудня
- Якщо йтиме мокрий сніг, то літо дощовим буде.
- Якщо сніг легкий і сухий, то чекай на посуху в літній період.
- Якщо сонце оточене туманом, буде сильна хуртовина. Якщо за хмари ховається, чекай на снігопад.
Що не можна робити у цей день
- Сьогодні не можна веселитися. Це правило діє до самого Різдва.
- Не варто лаятися чи сперечатися, а також сумувати, щоб наступний рік пройшов добре.
- Намагайтеся не переїдати та не пити алкогольні напої.
- Не варто брати гроші в борг.
Хто святкує день ангела
Іменини відзначають володарі таких імен: Лев, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло.
До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.
А також розповідали про те, чи доречно відзначати свята під час війни.