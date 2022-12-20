Яке церковне свято 20 грудня: що не можна робити, у кого день ангела

Про всі прикмети та заборони цієї дати ви прочитаєте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтесь, хто сьогодні відзначає день ангела.

Що потрібно зробити цього дня

Святий входить до четвірки великих латинських вчителів церкви. Саме він звернув у християнство блаженного Августина та Анфісу Римську. Авторитет єпископа був настільки великий, що впливав на політику Феодосія Великого – останнього імператора єдиної Римської імперії.

Дівчата за старих часів бралися за шиття і готували собі придане. Перед тим, як сідати шити, потрібно помолитися святому Амвросію Медіоланському. Якщо цього не зробити, то свої печалі й прикрощі можна зашити або заплести в речі, що створюються.

Головні прикмети 20 грудня

Якщо йтиме мокрий сніг, то літо дощовим буде.

Якщо сніг легкий і сухий, то чекай на посуху в літній період.

Якщо сонце оточене туманом, буде сильна хуртовина. Якщо за хмари ховається, чекай на снігопад.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні не можна веселитися. Це правило діє до самого Різдва.

Не варто лаятися чи сперечатися, а також сумувати, щоб наступний рік пройшов добре.

Намагайтеся не переїдати та не пити алкогольні напої.

Не варто брати гроші в борг.

Хто святкує день ангела

Іменини відзначають володарі таких імен: Лев, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло.