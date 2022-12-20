Какой церковный праздник 20 декабря: что нельзя делать, у кого день ангела

Обо всех приметах и запретах этой даты вы прочитаете в материале Styler. Также вы узнаете, кто сегодня отмечает день ангела.

Что нужно сделать в этот день

Святой входит в четверку великих латинских учителей церкви. Именно он обратил в христианство блаженного Августина и Анфису Римскую. Авторитет епископа был настолько велик, что он влиял на политику Феодосия Великого – последнего императора единой Римской империи.

Девушки в старину принимались за шитье и готовили себе приданое. Перед тем, как садиться шить, нужно помолиться святому Амвросию Медиоланскому. Если этого не сделать, то свои печали и горести можно зашить или заплести в создаваемые вещи.

Главные приметы 20 декабря

Если идет мокрый снег, то лето дождливым будет.

Если снег легкий и сухой, то жди засухи в летний период.

Если солнце окружено туманом, будет сильная метель. Если за облака прячется, жди снегопада.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя веселиться. Это правило действует до самого Рождества.

Не стоит ругаться или спорить, а также унывать, чтобы следующий год прошел хорошо.

Старайтесь не переедать и не пить алкогольные напитки.

Не стоит брать деньги взаймы.

Кто празднует день ангела

Именины отмечают обладатели таких имен: Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.