Яке церковне свято 18 вересня: що суворо не можна робити, а що - необхідно

Що відомо про цей день

Мучениці Аріадна та Ірина жили в III столітті і прославилися стійкістю у своїй вірі та готовністю прийняти будь-які катування, але не вклонитися язичницьким кумирам.

У народі свято прижилося під назвою Арина Шиповниця, але існували й інші варіанти: Арінін день, Арина осіння та Ірина.

Лише наступного дня після цього свята було заведено збирати ягоди шипшини, сушити та заготовляти їх на зиму. Вірили, що після осінньої Арини вони наповнюються особливою цілющою силою, здатною не тільки зміцнити здоров'я людини напередодні приходу справжніх холодів, а й вилікувати деякі старі болячки.

Для цього господині готували з ягід шипшини напої та варення, а також робили чай, який називали потужним антипростудним засобом поряд із горобиною.

Головні прикмети 18 вересня

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо у свято на березі ще залишилося листя, значить сніг випаде нескоро;

Яка погода буде на Аріну Шиповницю, така ж і рівно за півроку - на 1 квітня.

Що не можна робити у цей день

У день Арини Шиповниці не можна було виходити на вулицю з дому, оскільки за повір'ям сильні вітри могли задути в житло невдачу та безгрошів'я.

Зазвичай вся сім'я, щоб не наражати себе і близьких на ризик, збиралася за столом і обговорювала всі господарські питання або займалася домашньою роботою.