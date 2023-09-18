Какой церковный праздник 18 сентября: что строго нельзя делать, а что - необходимо

18 сентября 2023 года по новому церковному календарю в Украине вспоминают святую мученицу Ариадну Промисскую. В народном календаре - Арина Шиповница.
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Мученицы Ариадна и Ирина жили в III веке и прославились стойкостью в своей вере и готовностью принять любые истязания, но не поклониться языческим кумирам.
В народе праздник прижился под названием Арина Шиповница, но бытовали и другие варианты: Аринин день, Журавлиный лет, Арина осенняя и Ирина.
Только на следующий день после этого праздника было принято собирать ягоды шиповника, сушить и заготавливать их на зиму. Верили, что после Арины осенней они наполняются особой целебной силой, способной не только укрепить здоровье человека накануне прихода настоящих холодов, но и излечить некоторые старые болячки.
Для этого хозяйки готовили из ягод шиповника напитки и варенье, а также делали чай, который называли мощным антипростудным средством наряду с рябиной.
В день Арины Шиповницы нельзя было выходить на улицу из дома, так как по поверьям сильные ветра могли задуть в жилище невезение и безденежье.
Обычно вся семья, дабы не подвергать себя и близких риску, собиралась за столом и обсуждала все хозяйские вопросы либо занималось домашней работой.
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