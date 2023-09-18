Какой церковный праздник 18 сентября: что строго нельзя делать, а что - необходимо

Что известно об этом дне

Мученицы Ариадна и Ирина жили в III веке и прославились стойкостью в своей вере и готовностью принять любые истязания, но не поклониться языческим кумирам.

В народе праздник прижился под названием Арина Шиповница, но бытовали и другие варианты: Аринин день, Журавлиный лет, Арина осенняя и Ирина.

Только на следующий день после этого праздника было принято собирать ягоды шиповника, сушить и заготавливать их на зиму. Верили, что после Арины осенней они наполняются особой целебной силой, способной не только укрепить здоровье человека накануне прихода настоящих холодов, но и излечить некоторые старые болячки.

Для этого хозяйки готовили из ягод шиповника напитки и варенье, а также делали чай, который называли мощным антипростудным средством наряду с рябиной.

Главные приметы 18 сентября

Если в этот день в небе появлялись журавлиные стаи, то уже на Покрову могли ударить морозы, а если птицы еще на юг не улетают - теплая погода сохранится до ноября;

Если в праздник на березе еще остались листья, значит снег выпадет нескоро;

Какая погода будет на Арину Шиповницу, такая же и ровно через пол года - на 1 апреля.

Что нельзя делать в этот день

В день Арины Шиповницы нельзя было выходить на улицу из дома, так как по поверьям сильные ветра могли задуть в жилище невезение и безденежье.

Обычно вся семья, дабы не подвергать себя и близких риску, собиралась за столом и обсуждала все хозяйские вопросы либо занималось домашней работой.