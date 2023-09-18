RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой церковный праздник 18 сентября: что строго нельзя делать, а что - необходимо

Какой сегодня праздник (freepik.com)
Автор: Styler

18 сентября 2023 года по новому церковному календарю в Украине вспоминают святую мученицу Ариадну Промисскую. В народном календаре - Арина Шиповница.

Читайте о том, что сегодня нужно и нельзя делать ниже в материале.

Что известно об этом дне

Мученицы Ариадна и Ирина жили в III веке и прославились стойкостью в своей вере и готовностью принять любые истязания, но не поклониться языческим кумирам.

В народе праздник прижился под названием Арина Шиповница, но бытовали и другие варианты: Аринин день, Журавлиный лет, Арина осенняя и Ирина.

Только на следующий день после этого праздника было принято собирать ягоды шиповника, сушить и заготавливать их на зиму. Верили, что после Арины осенней они наполняются особой целебной силой, способной не только укрепить здоровье человека накануне прихода настоящих холодов, но и излечить некоторые старые болячки.

Для этого хозяйки готовили из ягод шиповника напитки и варенье, а также делали чай, который называли мощным антипростудным средством наряду с рябиной.

Главные приметы 18 сентября

  • Если в этот день в небе появлялись журавлиные стаи, то уже на Покрову могли ударить морозы, а если птицы еще на юг не улетают - теплая погода сохранится до ноября;
  • Если в праздник на березе еще остались листья, значит снег выпадет нескоро;
  • Какая погода будет на Арину Шиповницу, такая же и ровно через пол года - на 1 апреля.

Что нельзя делать в этот день

В день Арины Шиповницы нельзя было выходить на улицу из дома, так как по поверьям сильные ветра могли задуть в жилище невезение и безденежье.

Обычно вся семья, дабы не подвергать себя и близких риску, собиралась за столом и обсуждала все хозяйские вопросы либо занималось домашней работой.

  • Также запрещено сплетничать, обсуждать других
  • нельзя хвастаться успехами
  • не следует стричься - можно укоротить судьбу

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине