Яке церковне свято 18 грудня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

18 грудня християни вшановують пам'ять святого Сави.
Про всі прикмети та заборони цієї дати ви можете дізнатися у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні варто привітати із днем ангела.
Преподобний Сава Освячений жив у 5-6 століттях. Він народився в сім'ї праведників, з восьми років вступив до монастиря, а в 17 прийняв постриг. Присвятивши частину життя традиційному богослужінню, інок став самітником і оселився в печері, а під впливом духовних наставників набирався дедалі більше чернечого досвіду.
Після поневірянь в Йорданській пустелі Сава вирішив залишитися там назовні і заснував лавру в печері разом з учнями, а потім ще кілька аналогічних місць, де відбувалися неймовірні речі на зразок опадів у період посухи та зцілення біснуватих.
Згідно з народними традиціями, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, тож господині 18 грудня не працювали.
Хто сьогодні святкує іменини
Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.
До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.
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