Какой церковный праздник 18 декабря: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

18 декабря христиане почитают память святого Саввы.
Обо всех приметах и запретах этой даты вы можете узнать в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с днем ангела.
Преподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился в семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив часть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился в пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашеского опыта.
После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем и основал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичных обителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и исцеления бесноватых.
Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря не работали.
Кто сегодня празднует именины
Захар, Геннадий, Илья, Сергей.
Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.
А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.