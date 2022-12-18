Какой церковный праздник 18 декабря: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

История святого Саввы

Преподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился в семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив часть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился в пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашеского опыта.

После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем и основал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичных обителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и исцеления бесноватых.

Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря не работали.

Главные приметы этого дня

Дым из трубы стелется в разные стороны — к дождливой погоде.

Если в Саввин день снегири поют — снегом заметет округу.

Белки скачут по земле — температура воздуха повысится.

Что нельзя делать в этот день

В Саввин день запрещено ругаться и скандалить.

Беременным женщинам нельзя мыть голову, дабы не навредить ребенку.

Запрещено мусор выносить в ведре, якобы через ведро проблемы в дом вернутся.

Кто сегодня празднует именины

Захар, Геннадий, Илья, Сергей.