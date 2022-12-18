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Яке церковне свято 18 грудня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

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Неділя 18 грудня 2022 06:01
Яке церковне свято 18 грудня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

18 грудня християни вшановують пам'ять святого Сави.

Про всі прикмети та заборони цієї дати ви можете дізнатися у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні варто привітати із днем ангела.

Історія святого Сави

Преподобний Сава Освячений жив у 5-6 століттях. Він народився в сім'ї праведників, з восьми років вступив до монастиря, а в 17 прийняв постриг. Присвятивши частину життя традиційному богослужінню, інок став самітником і оселився в печері, а під впливом духовних наставників набирався дедалі більше чернечого досвіду.

Після поневірянь в Йорданській пустелі Сава вирішив залишитися там назовні і заснував лавру в печері разом з учнями, а потім ще кілька аналогічних місць, де відбувалися неймовірні речі на зразок опадів у період посухи та зцілення біснуватих.

Згідно з народними традиціями, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, тож господині 18 грудня не працювали.

Головні прикмети цього дня

  • Дим із труби стелиться в різні боки — на дощову погоду.
  • Якщо у Савин день снігурі співають - снігом все замете.
  • Білки скачуть землею — температура повітря підвищиться.

Що не можна робити у цей день

  • У Савин день заборонено лаятись і скандалити.
  • Вагітним жінкам не можна мити голову, щоб не нашкодити дитині.
  • Заборонено сміття виносити у відрі, нібито через цебро проблеми в будинок повернуться.

Хто сьогодні святкує іменини

Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.

До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.

А також розповідали про те, чи доречно відзначати свята під час війни.

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