Яке церковне свято 18 грудня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

Про всі прикмети та заборони цієї дати ви можете дізнатися у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні варто привітати із днем ангела.

Історія святого Сави

Преподобний Сава Освячений жив у 5-6 століттях. Він народився в сім'ї праведників, з восьми років вступив до монастиря, а в 17 прийняв постриг. Присвятивши частину життя традиційному богослужінню, інок став самітником і оселився в печері, а під впливом духовних наставників набирався дедалі більше чернечого досвіду.

Після поневірянь в Йорданській пустелі Сава вирішив залишитися там назовні і заснував лавру в печері разом з учнями, а потім ще кілька аналогічних місць, де відбувалися неймовірні речі на зразок опадів у період посухи та зцілення біснуватих.

Згідно з народними традиціями, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, тож господині 18 грудня не працювали.

Головні прикмети цього дня

Дим із труби стелиться в різні боки — на дощову погоду.

Якщо у Савин день снігурі співають - снігом все замете.

Білки скачуть землею — температура повітря підвищиться.

Що не можна робити у цей день

У Савин день заборонено лаятись і скандалити.

Вагітним жінкам не можна мити голову, щоб не нашкодити дитині.

Заборонено сміття виносити у відрі, нібито через цебро проблеми в будинок повернуться.

Хто сьогодні святкує іменини

Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.