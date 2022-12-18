Яке церковне свято 18 грудня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами
18 грудня християни вшановують пам'ять святого Сави.
Про всі прикмети та заборони цієї дати ви можете дізнатися у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні варто привітати із днем ангела.
Історія святого Сави
Преподобний Сава Освячений жив у 5-6 століттях. Він народився в сім'ї праведників, з восьми років вступив до монастиря, а в 17 прийняв постриг. Присвятивши частину життя традиційному богослужінню, інок став самітником і оселився в печері, а під впливом духовних наставників набирався дедалі більше чернечого досвіду.
Після поневірянь в Йорданській пустелі Сава вирішив залишитися там назовні і заснував лавру в печері разом з учнями, а потім ще кілька аналогічних місць, де відбувалися неймовірні речі на зразок опадів у період посухи та зцілення біснуватих.
Згідно з народними традиціями, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, тож господині 18 грудня не працювали.
Головні прикмети цього дня
- Дим із труби стелиться в різні боки — на дощову погоду.
- Якщо у Савин день снігурі співають - снігом все замете.
- Білки скачуть землею — температура повітря підвищиться.
Що не можна робити у цей день
- У Савин день заборонено лаятись і скандалити.
- Вагітним жінкам не можна мити голову, щоб не нашкодити дитині.
- Заборонено сміття виносити у відрі, нібито через цебро проблеми в будинок повернуться.
Хто сьогодні святкує іменини
Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.
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