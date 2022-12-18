ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой церковный праздник 18 декабря: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

Новина українською →
Воскресенье 18 декабря 2022 06:01
Какой церковный праздник 18 декабря: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

18 декабря христиане почитают память святого Саввы.

Обо всех приметах и запретах этой даты вы можете узнать в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с днем ангела.

История святого Саввы

Преподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился в семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив часть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился в пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашеского опыта.

После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем и основал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичных обителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и исцеления бесноватых.

Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря не работали.

Главные приметы этого дня

  • Дым из трубы стелется в разные стороны — к дождливой погоде.
  • Если в Саввин день снегири поют — снегом заметет округу.
  • Белки скачут по земле — температура воздуха повысится.

Что нельзя делать в этот день

  • В Саввин день запрещено ругаться и скандалить.
  • Беременным женщинам нельзя мыть голову, дабы не навредить ребенку.
  • Запрещено мусор выносить в ведре, якобы через ведро проблемы в дом вернутся.

Кто сегодня празднует именины

Захар, Геннадий, Илья, Сергей.

Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.

А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине