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Яке церковне свято 17 березня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

17 березня православні християни вшановують пам'ять преподобного Герасима. У народі свято називають Герасим-Грачівник.

Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Цього дня церква вшановує пам'ять ченця Герасима Йорданського, який жив у V столітті в Лікії. Він народився в багатій сім'ї, але залишив мирські справи і став пустельником. Довгий час Герасим жив у пустелі, а згодом заснував монастир на березі річки Йордан.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. З давніх-давен грак користується повагою у слов'янських народів. Він – провісник весни, помічник у винищуванні комах-шкідників. Цей птах здатний очистити будинок і двір від усякої нечистої сили.

Цього дня видворюють кікімору з дому за допомогою змов та спеціальних обрядів. Для кращого результату можна запросити відуна чи знахаря. Після вигнання нечиста сила зможе повернутися до будинку, якщо недалеко живе грак.

Народні прикмети

  • День сухий та сонячний – у лісі буде достаток ягід.
  • Грак прилетів – незабаром настане справжня весна.
  • Якщо птахи повертаються до своїх гнізд, значить, весна настане швидко, і через 20 днів уже можна розпочинати посів зерна.
  • Граки на гніздах сидять недовго і злітають до холодів.
  • Поїздки на Герасима Грачівника будуть вдалими.
  • Операцію та похід до стоматолога краще перенести.
  • Народжена 17 березня людина працелюбна, як і грак.

Що не можна робити у цей день

  • Цього дня не варто звертатися до медиків із важливими питаннями. Якщо це можливо, відкладіть на потім операції та лікування зубів.
  • Не робіть сьогодні дорогі покупки.
  • Також не варто носити нове взуття, інакше весь тиждень болітиме шия.
  • Давати обіцянки, які ви не збираєтесь виконувати.
  • Лінуватися, довго спати або просто лежати в ліжку без діла.
  • Розмовляти із незнайомими людьми.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Яків, Павло, Єгор, Данило, Григорій, Георгій, В'ячеслав, Василь, Олександр, Акакій, Юліана, Уляна.

Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.

Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.

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