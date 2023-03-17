Яке церковне свято 17 березня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

Традиції цього дня

Цього дня церква вшановує пам'ять ченця Герасима Йорданського, який жив у V столітті в Лікії. Він народився в багатій сім'ї, але залишив мирські справи і став пустельником. Довгий час Герасим жив у пустелі, а згодом заснував монастир на березі річки Йордан.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. З давніх-давен грак користується повагою у слов'янських народів. Він – провісник весни, помічник у винищуванні комах-шкідників. Цей птах здатний очистити будинок і двір від усякої нечистої сили.

Цього дня видворюють кікімору з дому за допомогою змов та спеціальних обрядів. Для кращого результату можна запросити відуна чи знахаря. Після вигнання нечиста сила зможе повернутися до будинку, якщо недалеко живе грак.

Народні прикмети

День сухий та сонячний – у лісі буде достаток ягід.

Грак прилетів – незабаром настане справжня весна.

Якщо птахи повертаються до своїх гнізд, значить, весна настане швидко, і через 20 днів уже можна розпочинати посів зерна.

Граки на гніздах сидять недовго і злітають до холодів.

Поїздки на Герасима Грачівника будуть вдалими.

Операцію та похід до стоматолога краще перенести.

Народжена 17 березня людина працелюбна, як і грак.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не варто звертатися до медиків із важливими питаннями. Якщо це можливо, відкладіть на потім операції та лікування зубів.

Не робіть сьогодні дорогі покупки.

Також не варто носити нове взуття, інакше весь тиждень болітиме шия.

Давати обіцянки, які ви не збираєтесь виконувати.

Лінуватися, довго спати або просто лежати в ліжку без діла.

Розмовляти із незнайомими людьми.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Яків, Павло, Єгор, Данило, Григорій, Георгій, В'ячеслав, Василь, Олександр, Акакій, Юліана, Уляна.