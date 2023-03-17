Яке церковне свято 17 березня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

17 березня православні християни вшановують пам'ять преподобного Герасима. У народі свято називають Герасим-Грачівник.
Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.
Цього дня церква вшановує пам'ять ченця Герасима Йорданського, який жив у V столітті в Лікії. Він народився в багатій сім'ї, але залишив мирські справи і став пустельником. Довгий час Герасим жив у пустелі, а згодом заснував монастир на березі річки Йордан.
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. З давніх-давен грак користується повагою у слов'янських народів. Він – провісник весни, помічник у винищуванні комах-шкідників. Цей птах здатний очистити будинок і двір від усякої нечистої сили.
Цього дня видворюють кікімору з дому за допомогою змов та спеціальних обрядів. Для кращого результату можна запросити відуна чи знахаря. Після вигнання нечиста сила зможе повернутися до будинку, якщо недалеко живе грак.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Яків, Павло, Єгор, Данило, Григорій, Георгій, В'ячеслав, Василь, Олександр, Акакій, Юліана, Уляна.
Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.
Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.