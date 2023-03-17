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Какой церковный праздник 17 марта: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

17 марта православные христиане чтут память преподобного Герасима. В народе праздник называют Герасим-грачевник.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

В этот день церковь почитает память монаха Герасима Иорданского, который жил в V веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Долгое время Герасим жил в пустыне, а позже основал монастырь на берегу реки Иордан.

Наши предки в этот день проверяли скворечники на предмет готовности к встрече с птицами. С давних пор грач пользуется уважением у славянских народов. Он – предвестник весны, помощник в истреблении насекомых-вредителей. Эта птица способна очистить дом и двор от всякой нечистой силы.

В этот день выдворяют кикимору из дома с помощью заговоров и специальных обрядов. Для лучшего результата можно пригласить ведуна или знахаря. После изгнания нечистая сила не сможет вернуться в дом, если недалеко живет грач.

Народные приметы

  • День сухой и солнечный – в лесу будет изобилие ягод.
  • Грач прилетел – скоро наступит настоящая весна.
  • Если птицы возвращаются к своим гнездам, значит, весна наступит быстро, и через 20 дней уже можно начинать посев зерна.
  • Грачи на гнездах сидят недолго и взлетают – к холодам.
  • Поездки на Герасима Грачевника будут удачными.
  • Операцию и поход к стоматологу лучше перенести.
  • Рожденный 17 марта человек трудолюбив, как и грач.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день не стоит обращаться к медикам с важными вопросами. Если это возможно, отложите на потом операции и лечение зубов.
  • Не делайте сегодня дорогостоящие покупки.
  • Также не стоит носить новую обувь, иначе всю неделю будет болеть шея.
  • Давать обещания, которые вы не собираетесь выполнять.
  • Лениться, долго спать или просто лежать в постели без дела.
  • Разговаривать с незнакомыми людьми.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Яков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана, Ульяна.

Читайте также, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.

Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.

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