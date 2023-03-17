Какой церковный праздник 17 марта: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

Традиции этого дня

В этот день церковь почитает память монаха Герасима Иорданского, который жил в V веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Долгое время Герасим жил в пустыне, а позже основал монастырь на берегу реки Иордан.

Наши предки в этот день проверяли скворечники на предмет готовности к встрече с птицами. С давних пор грач пользуется уважением у славянских народов. Он – предвестник весны, помощник в истреблении насекомых-вредителей. Эта птица способна очистить дом и двор от всякой нечистой силы.

В этот день выдворяют кикимору из дома с помощью заговоров и специальных обрядов. Для лучшего результата можно пригласить ведуна или знахаря. После изгнания нечистая сила не сможет вернуться в дом, если недалеко живет грач.

Народные приметы

День сухой и солнечный – в лесу будет изобилие ягод.

Грач прилетел – скоро наступит настоящая весна.

Если птицы возвращаются к своим гнездам, значит, весна наступит быстро, и через 20 дней уже можно начинать посев зерна.

Грачи на гнездах сидят недолго и взлетают – к холодам.

Поездки на Герасима Грачевника будут удачными.

Операцию и поход к стоматологу лучше перенести.

Рожденный 17 марта человек трудолюбив, как и грач.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит обращаться к медикам с важными вопросами. Если это возможно, отложите на потом операции и лечение зубов.

Не делайте сегодня дорогостоящие покупки.

Также не стоит носить новую обувь, иначе всю неделю будет болеть шея.

Давать обещания, которые вы не собираетесь выполнять.

Лениться, долго спать или просто лежать в постели без дела.

Разговаривать с незнакомыми людьми.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Яков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана, Ульяна.