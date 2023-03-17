Какой церковный праздник 17 марта: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

17 марта православные христиане чтут память преподобного Герасима. В народе праздник называют Герасим-грачевник.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.
В этот день церковь почитает память монаха Герасима Иорданского, который жил в V веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Долгое время Герасим жил в пустыне, а позже основал монастырь на берегу реки Иордан.
Наши предки в этот день проверяли скворечники на предмет готовности к встрече с птицами. С давних пор грач пользуется уважением у славянских народов. Он – предвестник весны, помощник в истреблении насекомых-вредителей. Эта птица способна очистить дом и двор от всякой нечистой силы.
В этот день выдворяют кикимору из дома с помощью заговоров и специальных обрядов. Для лучшего результата можно пригласить ведуна или знахаря. После изгнания нечистая сила не сможет вернуться в дом, если недалеко живет грач.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Яков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана, Ульяна.
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