Яке церковне свято 14 травня: що заборонено робити та хто святкує іменини

14 травня за церковним православним календарем віряни вшановують пам'ять пророка Єремії. Його також вважали покровителем польових робіт, тому цей день селяни приділяли саме роботі з землею.
Які сьогодні існують заборони та хто відзначає іменини - читайте в матеріалі Styler нижче.
У 15 років пророк Єремія дізнався, що повинен служити Господу за пророцтвом. Він не хотів цього, адже вважав, що не володіє красномовством. Ходять легенди, що Бог пообіцяв хлопцеві завжди бути поруч. З того моменту Єремія пророкував 23 роки та написав декілька книг.
Як ми зазначили вище, пророк Єремій був також покровителем городніх і польових робіт. Тому 14 травня розпочиналися роботи з землею. Вірили, що все посіяне саме сьогодні дасть багатий урожай у майбутньому.
Крім того, було заведено, щоб чоловіки сіяли жито, а жінки - горох та овес. Також у цей період розпочиналася робота на пасіці.
14 травня дні ангела відзначають Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.
Нагадаємо, що сьогодні також відзначають День матері в Україні. Раніше ми детально розповіли про це свято.