Яке церковне свято 14 травня: що заборонено робити та хто святкує іменини

Детальніше про свято

У 15 років пророк Єремія дізнався, що повинен служити Господу за пророцтвом. Він не хотів цього, адже вважав, що не володіє красномовством. Ходять легенди, що Бог пообіцяв хлопцеві завжди бути поруч. З того моменту Єремія пророкував 23 роки та написав декілька книг.

Яких традицій дотримувалися наші предки

Як ми зазначили вище, пророк Єремій був також покровителем городніх і польових робіт. Тому 14 травня розпочиналися роботи з землею. Вірили, що все посіяне саме сьогодні дасть багатий урожай у майбутньому.

Крім того, було заведено, щоб чоловіки сіяли жито, а жінки - горох та овес. Також у цей період розпочиналася робота на пасіці.

Що не можна сьогодні робити

Не давайте нічого в борг, інакше в майбутньому будете тільки віддавати.

Не сваріться, якщо не хочете, щоб щастя втекло з дому.

Не лінуйтесь та не лихословте.

Сьогодні суворо заборонено ловити рибу і раків в цей день.

Які народні прикмети існують 14 травня

Ясна погода - така ж буде й під час прибирання хліба.

Мурахи почали метушитися в мурашнику - буде дощова погода протягом всього місяця.

На сході сонця на небі немає ані хмаринки - буде спекотне літо.

Похмурий день - морозна зима.

Вечірня роса - до ясних травневих днів.

На ялині з'явилися молоді шишки - пора засівати весь город.

Якщо на Єремії гроза - у другій половині травня часто будуть грози.

Комарі з'явилися - скоро настане справжнє літо.

Хто святкує іменини

14 травня дні ангела відзначають Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.