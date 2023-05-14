Какой церковный праздник 14 мая: что запрещено делать и кто празднует именины

14 мая по церковному православному календарю верующие чтят память пророка Иеремии. Его также считали покровителем полевых работ, поэтому в этот день крестьяне уделяли работе с землей.
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В 15 лет пророк Иеремия узнал, что должен служить Господу по пророчеству. Он не хотел этого, ведь считал, что не владеет красноречием. Ходят легенды, что Бог пообещал парню всегда быть рядом. С того момента Иеремия пророчествовал 23 года и написал несколько книг.
Как мы указали выше, пророк Иеремий был также покровителем огородных и полевых работ. Потому 14 мая начинались работы с землей. Верили, что все посеянное сегодня даст богатый урожай в будущем.
Кроме того, было принято, чтобы мужчины сеяли рожь, а женщины - горох и овес. Также в этот период начиналась работа на пасеке.
14 мая дни ангела отмечают Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.
Напомним, что сегодня также отмечают День матери в Украине. Ранее мы подробно рассказали об этом празднике.