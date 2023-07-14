Яке церковне свято 14 липня: що сьогодні категорично не можна робити, кому молитися

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Святі Косма та Даміан були родом із Риму, прославилися як лікарі, які лікували людей безкоштовно. Господь за працю нагородив їх даром чудотворення та зцілення, завдяки чому Косма та Даміан позбавляли людей страшних захворювань та проповідували християнство.

Брати були досвідченими лікарями, від Господа отримали благодатний дар – зцілювати тілесні та душевні недуги силою молитви. Багато людей вони звернули до Христа. Святі брати Косма та Даміан є покровителями шлюбу, свійської птиці та ковальського ремесла.

Прикмети цього дня

На вечірньому небі серп місяця хоч трохи червоний – до вітрів, а якщо в нього затуплені краї – до злив.

Вітер дме із заходу – до дощів

Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися до сильної грози.

На деревах з'явилося жовте листя – до ранньої осені

Миші у льоні в'ють гнізда – взимку буде багато снігу

Сорока кричить – буде тривала спека

Що не можна робити 14 липня:

Цього дня не можна займатися приховуванням таємниць, бо неможливо нічого приховати

День не підходить для нових починань.

Не можна бути необережними у висловлюваннях, інакше можна надовго посваритися з близькими

14 липня День ангела відзначають власники таких імен: Олексій, Аркадій, Василь, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Ангеліна.

Молитва Косме та Даміану

О, славні чудотворці, лікарі безоплатні, Косма і Даміан! Ви, від юності Христа Бога возлюбив, взяли від Бога не тільки мистецтво лікування, але більш за все невичерпну благодать зцілення всяких недуг.

Поспішайте почути нас, перед шанованою іконою вашої до вас припадають!

Юних дітей, які просять вашої допомоги в науці книжкової, просветите вашими до Бога молитвами, так нехай вони, наслідуючи вашому житті, не тільки земне придбають, але більш за все в благочесті і правдивої віри не перестаючи процвітають.

На одрі хвороби лежить і в людській допомоги зневіреним, до вас же гаряче з вірою і старанною молитвою прибегающим, даруйте лікування від хвороб вашим милостивим чудодійним відвідуванням!

Також і впали в зневіру, малодушність і ремствування від важких бід, даної вам від Бога благодаттю затвердите в терпінні і навчіть, так зрозуміють вони волю Божу святу і досконалу, і стануть учасниками Божої Рятівної благодаті.