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Какой церковный праздник 14 июля: что сегодня категорически нельзя делать, кому молиться

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Пятница 14 июля 2023 06:00
Какой церковный праздник 14 июля: что сегодня категорически нельзя делать, кому молиться Какой церковный праздник 14 июля (Getty Images)
Автор: Styler

Сегодня, 14 июля, церковь празднует день памяти Космы и Дамиана. В народном календаре 14 июля - Летние Кузьминки.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

В чем суть праздника

Святые Косма и Дамиан были родом из Рима, прославились как врачи, лечившие людей бесплатно. Господь за труд наградил их даром чудотворения и исцеления, благодаря чему Косма и Дамиан лишали людей страшных заболеваний и проповедовали христианство.

Братья были опытными врачами, от Господа получили благодатный дар - исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Многих людей они обратили ко Христу. Святые братья Косма и Дамиан являются покровителями брака, домашней птицы и кузнечного ремесла.

Приметы этого дня

  • На вечернем небе серп луны хоть немного красный – к ветрам, а если у него края затупленные – к ливням
  • Ветер дует с запада – к дождям
  • Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе
  • На деревьях появились желтые листья – к ранней осени
  • Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега
  • Сорока кричит – будет продолжительный зной

Что нельзя делать 14 июля:

  • В этот день нельзя заниматься сокрытием тайн, потому что невозможно ничего скрыть
  • День не подходит для новых начинаний.
  • Нельзя быть неосторожными в высказываниях, иначе можно надолго рассориться с близкими

14 июля День ангела отмечают владельцы таких имен: Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Ангелина.

Молитва Косме и Дамиану

К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем, мы недостойнии, преклонше колена, прибегаем и, припадающе, усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих.

Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости, избавьте нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея.

Паки, припадающе, прилежно молим: испросите нам от Господа вся благополезная, яже в животе нашем временном, наипаче же ко спасению вечному належащая, да сподобимся молитвами вашими улучити кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней диавольских и вечныя муки, безконечнаго же и блаженнаго Царствия Небеснаго наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия, аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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