Какой церковный праздник 14 июля: что сегодня категорически нельзя делать, кому молиться
Сегодня, 14 июля, церковь празднует день памяти Космы и Дамиана. В народном календаре 14 июля - Летние Кузьминки.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
В чем суть праздника
Святые Косма и Дамиан были родом из Рима, прославились как врачи, лечившие людей бесплатно. Господь за труд наградил их даром чудотворения и исцеления, благодаря чему Косма и Дамиан лишали людей страшных заболеваний и проповедовали христианство.
Братья были опытными врачами, от Господа получили благодатный дар - исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Многих людей они обратили ко Христу. Святые братья Косма и Дамиан являются покровителями брака, домашней птицы и кузнечного ремесла.
Приметы этого дня
- На вечернем небе серп луны хоть немного красный – к ветрам, а если у него края затупленные – к ливням
- Ветер дует с запада – к дождям
- Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе
- На деревьях появились желтые листья – к ранней осени
- Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега
- Сорока кричит – будет продолжительный зной
Что нельзя делать 14 июля:
- В этот день нельзя заниматься сокрытием тайн, потому что невозможно ничего скрыть
- День не подходит для новых начинаний.
- Нельзя быть неосторожными в высказываниях, иначе можно надолго рассориться с близкими
14 июля День ангела отмечают владельцы таких имен: Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Ангелина.
Молитва Косме и Дамиану
К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем, мы недостойнии, преклонше колена, прибегаем и, припадающе, усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих.
Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости, избавьте нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея.
Паки, припадающе, прилежно молим: испросите нам от Господа вся благополезная, яже в животе нашем временном, наипаче же ко спасению вечному належащая, да сподобимся молитвами вашими улучити кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней диавольских и вечныя муки, безконечнаго же и блаженнаго Царствия Небеснаго наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия, аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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