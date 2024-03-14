Яке церковне свято 14 березня: що суворо не можна робити, а кого привітати з іменинами

14 березня 2024 року в церковному календарі відзначається день пам’яті святого Бенедикта.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія та традиції 14 березня

Народившись в родині знатного римлянина в Нурсії, Бенедикт вже в дитинстві відправився до Рима для навчання. Однак, коли юнаку виповнилося 20 років, він відчув бажання залишити місто, обравши самотність і благочестиве життя. Бенедикт вирушив до невеликого поселення в горах, а пізніше оселився в печері, де прожив три роки. За цей час до нього з'явилися багато шукачів благословення.

Після смерті настоятеля місцевого монастиря, Бенедикта знову попросили прийняти відповідальність, але він встановив такі суворі правила для ченців, що це не сподобалося людям. Таким чином, він знову віддав перевагу життю у печері.

Бенедикт приймав учнів з усіх куточків країни, розділивши їх на 12 груп і призначивши настоятелів. У 530 році він оселився на горі Кассіно і заснував свій монастир, який став початком відомого ордену бенедиктинців. Святий помер у 547 році в Кассіно.

У давнину на його святкування традиційно приділяли увагу домашній худобі, проводили літню годівлю та займалися обслуговуванням тварин. Їх добре годували, виводили на двір, щоб помити, а в хліві прибирали. Коням змінювали підкови, стригли гриву. А господині прали в річках всі брудні речі.

Що не можна робити цього дня

Заборонено вживати лайливі слова, сваритися чи висловлювати лихослов'я - це може призвести до негативних наслідків.

Рекомендується утриматися від фізичної праці, а замість цього виділити час для молитв та роздумів.

Не рекомендується розпочинати нові справи, оскільки це може не призвести до позитивних результатів.

Головні прикмети дня

туман свідчить про негоже літо;

корова почала гірше доїтися — погода погіршиться;

день морозний — ще тиждень чекайте на морози;

хмари пливуть високо і швидко — погода буде гарною;

чуєте грім — чекайте на тепле літо.

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