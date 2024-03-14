Какой церковный праздник 14 марта: что строго нельзя делать, а кого поздравить с именинами

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции 14 марта

Родившись в семье знатного римлянина в Нурсии, Бенедикт уже в детстве отправился в Рим для учебы. Однако, когда юноше исполнилось 20 лет, он почувствовал желание покинуть город, избрав одиночество и благочестивую жизнь. Бенедикт отправился в небольшое поселение в горах, а позже поселился в пещере, где прожил три года. За это время к нему явились многие искатели благословения.

После смерти настоятеля местного монастыря Бенедикта снова попросили принять ответственность, но он установил такие строгие правила для монахов, что это не понравилось людям. Таким образом, он снова предпочел жизнь в пещере.

Бенедикт принимал учащихся со всех уголков страны, разделив их на 12 групп и назначив настоятелей. В 530 году он поселился на горе Кассино и основал свой монастырь, ставший началом известного ордена бенедиктинцев. Святой умер в 547 году в Кассино.

В древности на его празднование традиционно уделяли внимание домашнему скоту, проводили летнее кормление и занимались обслуживанием животных. Их хорошо кормили, выводили во двор, чтобы помыть, а в хлеву убирали. Коням меняли подковы, стригли гриву. А хозяйки стирали в реках все грязные вещи.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено употреблять бранные слова, ссориться или выражать злословие - это может привести к негативным последствиям.

Рекомендуется воздержаться от физического труда, а вместо этого выделить время для молитв и размышлений.

Не рекомендуется заводить новые дела, поскольку это может не привести к положительным результатам.

Главные приметы дня

туман свидетельствует о ненастном лете;

корова стала хуже доиться - погода ухудшится;

день морозный - еще неделю ждите морозов;

облака плывут высоко и быстро – погода будет хорошей;

слышите гром - ждите теплое лето.

Сегодня День ангела празднуют - Михаил и Ростислав.