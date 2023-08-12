Церковне свято 12 серпня: як помолитися і за які роботи сьогодні не можна братися

Історія свята

Іоан Воїн - християнський святий мученик, який жив у IV столітті. Один з небагатьох ранніх святих, якому приписується слов’янське походження. Святий Іоан служив в імператорському війську Юліана Відступника. Воїну наказали переслідувати й вбивати християн, але він не послухався і встав на бік вірян - звільняв тих, кого впіймали, а інших попереджав інших про небезпеку.

Також він допомагав бідним, відвідував хворих, утішав скорботних. Юліан Відступник дізнався про добрі справи Іоана й посадив його у в'язницю. Там святий і помер мученицькою смертю.

Місце поховання святого Іоана було забутим. Але одного разу він явився одній благочестивій жінці і вказав на місце свого упокоєння. Знайдені мощі перенесли до церкви апостола Іоана Богослова в Константинополі.

Прикмети на 12 серпня

якщо зірки сильно мерехтять перед світанком - будуть рясні опади

тепла і суха погода - значить буде багато грибів цього року

стиглий овес вдруге зазеленів - значить осінь буде похмурою

якщо погода вітряна і дощова, то опади йтимуть ще довго

коли багато горобини достигло - значить осінь буде ранньою і дощовою, а зима - холодною

якщо кішка старанно вмивається - чекайте гарної погоди

якщо кішка заснула посеред кімнати - значить буде ясна погода

Що не можна робити

переїдати, бо будуть проблеми з фінансами

розповідати погані сни до заходу сонця

відмовляти бездомним і безпорадним у допомозі

лінуватися і навіть довго відпочивати: сьогодні потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим і повним сил

рвати, топтати і псувати лопухи

стригти нігті і робити манікюр, бо можна позбутися здоров'я

Головна молитва дня

"О, преславний угоднику Христів Іоане воїне, хоробрий у битвах, ворогів прогонителю і покривджених заступнику, всіх православних християн великий захиснику і угоднику Христів!

Пом’яни нас, грішних і недостойних рабів, у бідах, і скорботах, і печалях, і у всяких лихих напастях, і від усякого злого кривдника захисти нас, бо дано тобі благодать від Бога молитися за нас. Будь нашим поборником кріпким на всіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб твоєю допомогою і міцним заступництвом були посоромлені всі, що чинять нам зло.

О великий поборнику, Іоане воїне, не забудь нас, грішних, що молимося тобі і просимо твоєї допомоги і невичерпної милості, і сподоби нас, грішних і недостойних рабів, одержати від Бога невимовні блага, які приготовлені люблячим Його, бо Йому належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і навіки-віків". Амінь.