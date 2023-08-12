Церковный праздник 12 августа: как помолиться и за какие работы сегодня нельзя браться

Православная церковь 12 августа чтит память мученика Иоанна.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Иоанн Воин - христианский святой мученик, живший в IV веке. Один из немногих ранних святых, которому приписывается славянское происхождение. Святой Иоанн служил в императорском войске Юлиана Отступника. Воину приказали преследовать и убивать христиан, но он не послушался и встал на сторону верующих - освобождал тех, кого поймали, а других предупреждал об опасности.
Также он помогал бедным, посещал больных, утешал скорбящих. Юлиан Отступник узнал о добрых делах Иоанна и заключил его в тюрьму. Там святой и умер мученической смертью.
Место захоронения святого Иоанна было забыто. Но однажды он явился одной благочестивой женщине и указал на место своего упокоения. Обнаруженные мощи перенесли в церковь апостола Иоанна Богослова в Константинополе.
"О, преславный угоднику Христовый Иоанн воин, храбр в битвах, врагов прогонщик и обиженных покровитель, всех православных христиан великий защитник и угодник Христа!
Помяни нас, грешных и недостойных рабов, в бедах, и скорбях, и печалях, и во всяких злых напастях, и от всякого злого обидчика защити нас, ибо дана тебе благодать от Бога молиться о нас. Будь нашим сильным поборником на всех видимых и невидимых врагов наших, чтобы твоей помощью и крепким покровительством были постыжены все те, кто делают нам зло.
О великий поборник, Иоанн воин, не забудь нас, грешных, молящихся тебе и просим твоей помощи и неисчерпаемой милости, и сподоби нас, грешных и недостойных рабов, получить от Бога невыразимые блага, которые приготовлены любящим Его, ибо Ему принадлежит всякая честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.
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