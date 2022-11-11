Яке церковне свято 11 листопада: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler . Також ми розповімо, кого сьогодні привітати із днем ангела.

Свята Анастасія народилася у знатній сім'ї, а коли їй виповнилося 3 роки, стала сиротою.

Її забрали на виховання до жіночої християнської громади, розташованої неподалік Риму. Наставницею дівчинки стала Софія. Коли Анастасії виповнився 21 рік, її викликав до себе градоначальник Пров, якому вона повідомила, що вірить в Ісуса Христа і відмовляється поклонятися богам язичницьким.

За це дівчину виставили оголеною перед мешканцями міста. Анастасія перед народом почала викривати Прова у гріхах, за що була замучена, а потім і обезголовлена.

Здавна наші пращури молилися святим за здоров'я худоби - вважалося, що Анастасія та Авраамій захищають овець від хвороб. Люди читали молитви та за свою сім'ю, просили удачі та благополуччя. Також господині пекли пироги зі свіжого борошна та робили козячий сир, яким пригощали родичів та сусідів.

Головні прикмети цього дня

Якщо йтиме сніг або дощ, то в день Архангела Михайла (21 листопада) буде відлига.

Хмари небом низько рухаються – до похолодання.

Якщо вночі іній, то вдень снігу не буде.

Голуби воркують – отже, погода буде гарною.

Якщо господар стада віддячить пастуху, то цілий рік його вівці будуть цілими та неушкодженими.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися, кричати та ображати когось

Не можна важко працювати

Не можна слідувати шкідливим звичкам і їсти жирну їжу

Не можна дивитися в дзеркало до світанку

Не можна залишати дитину одного будинку

Хто святкує іменини сьогодні

Сьогодні день ангела відзначають Авраамій, Анастасія, Анна, Астерій, Афанасій, Герман, Кирило, Клавдій, Марія, Тимофій, Феодосій, Феонілла.