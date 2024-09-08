Яке свято завтра: прикмети і заборони 9 вересня
Свято 9 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святих Йоакима й Анни, батьків Пресвятої Діви Марії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Йоаким і Анна походили з благородних родів: Йоаким був із династії Давида, а Анна - з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті, славилися праведністю, та довго не могли завести дитину.
Попри труднощі, Йоаким і Анна не втрачали віри і молилися. Йоаким відвідав храм у Єрусалимі, щоб принести жертву, але первосвященник відмовився прийняти її через безплідність. Розчарований, він пішов у пустелю, де довго молився. Анна також молилася вдома, і їй явився ангел, який сповістив про майбутнє народження дочки, що стане благословенням для всього світу.
Також ангел відвідав Йоакима, наказавши йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне Анну. Незабаром у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.
Святі Йоаким та Анна, батьки Пресвятої Діви Марії (зображення: rkc.org.ua)
Що не можна робити завтра
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Лихословити і сваритися
- Заздрити чи наговорювати на інших
- Брати чи давати гроші в борг.
Також завтрашній день ідеально підходить для зустрічей і відвідування гостей. Це також чудовий час для відновлення стосунків з людьми, з якими у вас раніше були непорозуміння.
Народні прикмети і традиції 9 вересня
- Багато павутиння в домі - взимку буде морозно
- Знову з’явилися комарі - до теплої зими
- На вербі вже опало листя - зима буде ранньою
- Випав сніг - до поганого врожаю наступного року
- Багато лушпиння на цибулі - взимку буде сніжно.
У старі часи завтра було заведено гасити в будинку старий вогонь і запалювати новий. Також існувала традиція спалювати в полум'ї старий одяг, щоб позбутися бід і хвороб.
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день краси
- День тестувальника
- Міжнародний день судоку
- День обізнаності про фетальний алкогольний синдром.
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.