ua en ru
Нд, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яке свято завтра: прикмети і заборони 9 вересня

Неділя 08 вересня 2024 22:45
UA EN RU
Яке свято завтра: прикмети і заборони 9 вересня Церковне свято 9 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 9 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святих Йоакима й Анни, батьків Пресвятої Діви Марії за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Йоаким і Анна походили з благородних родів: Йоаким був із династії Давида, а Анна - з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті, славилися праведністю, та довго не могли завести дитину.

Попри труднощі, Йоаким і Анна не втрачали віри і молилися. Йоаким відвідав храм у Єрусалимі, щоб принести жертву, але первосвященник відмовився прийняти її через безплідність. Розчарований, він пішов у пустелю, де довго молився. Анна також молилася вдома, і їй явився ангел, який сповістив про майбутнє народження дочки, що стане благословенням для всього світу.

Також ангел відвідав Йоакима, наказавши йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне Анну. Незабаром у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.

Яке свято завтра: прикмети і заборони 9 вересня

Святі Йоаким та Анна, батьки Пресвятої Діви Марії (зображення: rkc.org.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Лихословити і сваритися
  • Заздрити чи наговорювати на інших
  • Брати чи давати гроші в борг.

Також завтрашній день ідеально підходить для зустрічей і відвідування гостей. Це також чудовий час для відновлення стосунків з людьми, з якими у вас раніше були непорозуміння.

Народні прикмети і традиції 9 вересня

  • Багато павутиння в домі - взимку буде морозно
  • Знову з’явилися комарі - до теплої зими
  • На вербі вже опало листя - зима буде ранньою
  • Випав сніг - до поганого врожаю наступного року
  • Багато лушпиння на цибулі - взимку буде сніжно.

У старі часи завтра було заведено гасити в будинку старий вогонь і запалювати новий. Також існувала традиція спалювати в полум'ї старий одяг, щоб позбутися бід і хвороб.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день краси
  • День тестувальника
  • Міжнародний день судоку
  • День обізнаності про фетальний алкогольний синдром.

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також читайте, чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята Церковний календар
NEWS
Україна представить план перемоги Байдену, Трампу та Гарріс, - Зеленський
Україна представить план перемоги Байдену, Трампу та Гарріс, - Зеленський