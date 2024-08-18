Яке свято завтра: прикмети і заборони 19 серпня

Яке завтра свято у церковному календарі

Андрій жив у III столітті і був римським воєначальником у місті Тарс, сучасна Туреччина. Спочатку він служив імператору Максиміану, де здобув славу за свої військові успіхи.

Після того як Андрій прийняв християнство, він почав проповідувати віру серед своїх солдатів, і багато з них наслідували його приклад. Це не сподобалося римській владі, і імператор Максиміан наказав арештувати Андрія і його воїнів. Їх катували, змушуючи зректися християнства, але вони залишилися вірними Христу. У результаті, близько 305 року Андрія і 2593 його воїнів стратили біля річки Таурос.

Святий Андрій Стратилат вважається покровителем воїнів і захисником від несправедливості. Його життя є прикладом непохитної віри та готовності відстоювати свої переконання навіть перед обличчям смерті.

У християнській традиції він постає як лідер, який не лише сам прийняв християнство, а й привів до віри багатьох своїх воїнів. Його історія служить натхненням для вірян, нагадуючи про важливість вірності Христу та своїм переконанням.

Мученик Андрій Стратилат (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Підмітати або мити підлогу

Жалітися на життя, думати про погане

Пліткувати або обговорювати інших

Позичати сіль - буде горе

Носити брудні або порвані речі.

Також не рекомендується займатися будівництвом і рукоділлям, ремонтом речей і взуття. Вважають, що у цей день існує ризик поранитися чи травмуватися під час таких занять. Крім того, слід уникати сварок, щоб не втратити мир і спокій у домі.

Народні прикмети і традиції 19 серпня

Вранці густий туман - чекайте на сніжну зиму

Похмуре небо зранку - восени будуть часто йти дощі

Холодний ранок і багато комарів - до спеки після обіду

Тепла погода цього дня - такою буде осінь.

Відтепер осінь починає відчуватися все більше: ночі стають довшими та холоднішими, а дні скорочуються. У старі часи цього дня відзначали зміну сезону, організовували гуляння та накривали багаті столи, до яких обов'язково запрошували гостей.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Андрій, Тимофій Микола.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: