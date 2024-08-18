Какой праздник завтра: приметы и запреты 19 августа

Праздник 19 августа - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Андрея Стратилата и других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Андрей жил в III веке и был римским военачальником в городе Тарс, современная Турция. Сначала он служил императору Максимиану, где снискал славу за свои военные успехи.
После того как Андрей принял христианство, он начал проповедовать веру среди своих солдат, и многие из них последовали его примеру. Это не понравилось римским властям, и император Максимиан приказал арестовать Андрея и его воинов. Их пытали, заставляя отречься от христианства, но они остались верны Христу. В результате около 305 года Андрея и 2593 его воинов казнили у реки Таурос.
Святой Андрей Стратилат считается покровителем воинов и защитником от несправедливости. Его жизнь - пример непоколебимой веры и готовности отстаивать свои убеждения даже перед лицом смерти.
В христианской традиции он выступает как лидер, не только сам принявший христианство, но и приведший к вере многих своих воинов. Его история служит вдохновением для верующих, напоминая о важности верности Христу и своим убеждениям.
Мученик Андрей Стратилат (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется заниматься строительством и рукоделием, ремонтом вещей и обуви. Считается, что в этот день существует риск пораниться или травмироваться во время таких занятий. Кроме того, следует избегать ссор, чтобы не потерять мир и покой в доме.
Теперь осень начинает ощущаться все больше: ночи становятся длиннее и холоднее, а дни сокращаются. В прежние времена в этот день отмечали смену сезона, организовывали гуляния и накрывали богатые столы, к которым обязательно приглашали гостей.
Завтра именины празднуют Андрей, Тимофей Николай.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.