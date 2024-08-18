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Какой праздник завтра: приметы и запреты 19 августа

Церковный праздник 19 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 19 августа - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Андрея Стратилата и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Андрей жил в III веке и был римским военачальником в городе Тарс, современная Турция. Сначала он служил императору Максимиану, где снискал славу за свои военные успехи.

После того как Андрей принял христианство, он начал проповедовать веру среди своих солдат, и многие из них последовали его примеру. Это не понравилось римским властям, и император Максимиан приказал арестовать Андрея и его воинов. Их пытали, заставляя отречься от христианства, но они остались верны Христу. В результате около 305 года Андрея и 2593 его воинов казнили у реки Таурос.

Святой Андрей Стратилат считается покровителем воинов и защитником от несправедливости. Его жизнь - пример непоколебимой веры и готовности отстаивать свои убеждения даже перед лицом смерти.

В христианской традиции он выступает как лидер, не только сам принявший христианство, но и приведший к вере многих своих воинов. Его история служит вдохновением для верующих, напоминая о важности верности Христу и своим убеждениям.

Мученик Андрей Стратилат (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Подметать или мыть пол
  • Жаловаться на жизнь, думать о плохом
  • Сплетничать или обсуждать других
  • Одалживать соль - будет горе
  • Носить грязные или порванные вещи.

Также не рекомендуется заниматься строительством и рукоделием, ремонтом вещей и обуви. Считается, что в этот день существует риск пораниться или травмироваться во время таких занятий. Кроме того, следует избегать ссор, чтобы не потерять мир и покой в доме.

Народные приметы и традиции 19 августа

  • Утром густой туман - ждите снежную зиму
  • Пасмурное небо с утра - осенью будут часто идти дожди
  • Холодное утро и много комаров - к жаре после обеда
  • Теплая погода в этот день - такой же будет осень.

Теперь осень начинает ощущаться все больше: ночи становятся длиннее и холоднее, а дни сокращаются. В прежние времена в этот день отмечали смену сезона, организовывали гуляния и накрывали богатые столы, к которым обязательно приглашали гостей.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Андрей, Тимофей Николай.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День пасечника в Украине
  • Международный день орангутанга
  • Всемирный день гуманитарной помощи
  • Всемирный день фотографии
  • День почтовой марки (День филателии).

Раньше мы рассказывали о Рождестве Пресвятой Богородицы 2024 - новая дата, запреты и традиции праздника, которые обязательно нужно знать.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это - объяснение церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.

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