Яке свято завтра: прикмети і заборони 11 серпня

Яке завтра свято у церковному календарі

Архідиякон Євпл був християнським мучеником, який постраждав у 304 році за часів імператорів Діоклітіана та Максиміана. Служив у місті Катані, що на Сицилії. Він завжди носив із собою Євангеліє, проповідуючи серед язичників слово Боже.

Одного дня, коли Євпл читав Євангеліє для своїх учнів, його схопили та привели до правителя міста Калвісіана. Він був рішучим у своїх словах і говорив, що є і завжди буде християнином і сміливо засуджував язичницькі вірування.

За це його кинули до в’язниці на сім днів і катували різними жорстокими методами. За легендами, Бог особисто створив джерело води для Євпла, щоб той міг угамувати спрагу.

Коли Євпл вдруге постав перед судом, він продовжував твердо стояти на своєму, відмовляючись зректися християнської віри. Суддя був розгніваний його стійкістю та наказав відрізати йому вуха та підготувати до страти. Перед смертю Євплу дозволили помолитися. Тоді він знову почав проповідувати Євангеліє.

Його слова настільки зворушили присутніх, що багато з них увірували в Христа. Всупереч своїй мученицьку смерть, Євпл зміг донести до людей істину, в яку вірив, і надихнути їх на нову віру.

Євпл Катанський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра, 11 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися з близькими

Лаятися і пліткувати

Лінуватися або переїдати

Також не рекомендується ходити біля болотистих місцевостей. Наші пращури вірили, що цього дня можна зустрітися з "блукаючими вогниками", які можуть завести до трясовини.

Народні прикмети і традиції цього дня

Сонце яскраво світить - у вересні буде мало дощів

Зранку стелиться густий туман - очікуйте теплу погоду

Мало грибів і багато горіхів - до морозної зими

Весь день не було вітру - скоро почнеться сезон дощів.

Здавна українці вважали цей день особливим і вірили, що нечиста сила становиться сильнішою, та може нашкодити.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: