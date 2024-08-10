Какой праздник завтра: приметы и запреты 11 августа

Праздник 11 августа - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Евпла по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Архидиакон Евпл был христианским мучеником, пострадавшим в 304 году во времена императоров Диоклитиана и Максимиана. Служил в городе Катани на Сицилии. Он всегда носил с собой Евангелие, проповедуя среди язычников слово Божие.
Однажды, когда Евпл читал Евангелие своим ученикам, его схватили и привели к правителю города Калвисиана. Он был решительным в своих словах і говорил, что есть и всегда будет христианином и смело осуждал языческие верования.
За это его бросили в тюрьму на семь дней и пытали разными жестокими методами. По легендам Бог лично создал источник воды для Евпла, чтобы тот мог утолить жажду.
Когда Евпл во второй раз предстал перед судом, он продолжал твердо стоять на своем, отказываясь отречься от христианской веры. Судья был разгневан его стойкостью и приказал отрезать ему уши и подготовить к смертной казни. Перед смертью Евплу разрешили помолиться. Тогда он снова стал проповедовать Евангелие.
Его слова настолько тронули присутствующих, что многие из них уверовали во Христа. Вопреки своей мученической смерти, Евпл смог донести до людей истину, в которую верил, и вдохновить их на новую веру.
Евпл Катанский (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется ходить возле болотистых мест в этот день. Наши предки верили, что в этот день можно встретить "блуждающие огоньки", которые могут завести в трясину.
Издавна украинцы считали этот день особенным и верили, что нечистая сила становится сильнее и может навредить.
Завтра именины празднуют: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали про церковные запреты и правила: почему они считаются важными.
Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать и как этого избавиться.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Sogodni Svyato, Википедия.