Яке свято 10 вересня: чому жінкам не можна сваритись із чоловіками, прикмети

Свято 10 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Минодора, Митродора та Німфодора були сестрами з Витинії, які вирішили присвятити своє життя Богові, відмовившись від мирських спокус. Вони жили в пустелі, дотримуючись посту і молитви.
Слава про сестер дійшла до правителя Фронтона, який наказав схопити святих дів і привести їх на суд. На суді їх запитали, чому вони не хочуть приносити жертву богам і приймати царські почесті. Минодора відповіла, що поклоняються тільки Богові, а дари і почесті царя їх не цікавлять. Митродора і Німфодора також підтвердили, що готові терпіти будь-які муки заради своєї віри.
Фронтон намагався залякати сестер і погрожував страшними муками, але вони залишилися непохитними. Діви не погодилися відректися від Христа, навіть якщо це означало смерть. Перед стратою вони молилися і просили, щоб їхню вірність було визнано.
Так святі сестри стали прикладом для всіх, показуючи, що навіть у найважчих випробуваннях можна залишатися вірним Богові.
Святі мучениці Минодора, Митродора та Німфодора (зображення: kyrios.org.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Жінкам завтра заборонено сваритися із чоловіками, інакше вони будуть плакати всю осінь.
Здавна у цей день було заведено збирати горобину. Вірили, що завтра ягоди набувають своїх найбільших лікувальних здібностей. Горобину сушили або готували з неї настоянки чи варення.
Завтра іменини святкують: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал "Кіріос", Вікіпедія.