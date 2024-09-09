Какой праздник завтра: почему женщинам нельзя ссориться с мужчинами, приметы 10 сентября

Какой завтра праздник в церковном календаре

Минодора, Митродора и Нимфодора были сестрами из Витинии, которые решили посвятить свою жизнь Богу, отказавшись от мирских соблазнов. Они жили в пустыне, соблюдая пост и молитву.

Слава о сестрах дошла до правителя Фронтона, который приказал схватить святых дев и привести их на суд. На суде их спросили, почему они не желают приносить жертву богам и принимать царские почести. Минодора ответила, что поклоняются только Богу, а дары и почести царя их не интересуют. Митродор и Нимфодор также подтвердили, что готовы терпеть любые мучения ради своей веры.

Фронтон пытался запугать сестер и угрожал страшными мучениями, но они остались непоколебимыми. Девы не согласились отречься от Христа, даже если это означало смерть. Перед казнью они молились и просили, чтобы их верность была признана.

Так святые сестры стали примером для всех, показывая, что даже в самых трудных испытаниях можно оставаться верным Богу.

Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Оставлять в доме беспорядок

Скучать по прошлому

Отказывать в помощи.

Женщинам завтра запрещено ссориться с мужчинами, иначе они будут плакать всю осень.

Народные приметы и традиции 10 сентября

Солнечная погода весь день - надвигается ненастье

Мало ягод на рябине - осенью будет мало осадков

На рябине много ягод - до морозной зимы

Кошка греется на солнышке - будет тепло

Пошел дождь - к концу месяца будет тепло.

В прежние времена в этот день было принято собирать рябину. Верили, что завтра ягоды приобретают свои самые большие лечебные способности. Рябину сушили или готовили из нее настойки или варенье.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: