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Яке свято 10 вересня: чому жінкам не можна сваритись із чоловіками, прикмети

Понеділок 09 вересня 2024 22:45
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Яке свято 10 вересня: чому жінкам не можна сваритись із чоловіками, прикмети Церковне свято 10 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 10 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Минодора, Митродора та Німфодора були сестрами з Витинії, які вирішили присвятити своє життя Богові, відмовившись від мирських спокус. Вони жили в пустелі, дотримуючись посту і молитви.

Слава про сестер дійшла до правителя Фронтона, який наказав схопити святих дів і привести їх на суд. На суді їх запитали, чому вони не хочуть приносити жертву богам і приймати царські почесті. Минодора відповіла, що поклоняються тільки Богові, а дари і почесті царя їх не цікавлять. Митродора і Німфодора також підтвердили, що готові терпіти будь-які муки заради своєї віри.

Фронтон намагався залякати сестер і погрожував страшними муками, але вони залишилися непохитними. Діви не погодилися відректися від Христа, навіть якщо це означало смерть. Перед стратою вони молилися і просили, щоб їхню вірність було визнано.

Так святі сестри стали прикладом для всіх, показуючи, що навіть у найважчих випробуваннях можна залишатися вірним Богові.

Яке свято 10 вересня: чому жінкам не можна сваритись із чоловіками, прикмети

Святі мучениці Минодора, Митродора та Німфодора (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Сваритися та лихословити
  • Залишати в домі безлад
  • Сумувати за минулим
  • Відмовляти у допомозі.

Жінкам завтра заборонено сваритися із чоловіками, інакше вони будуть плакати всю осінь.

Народні прикмети і традиції 10 вересня

  • Сонячна погода весь день - насувається негода
  • Мало ягід на горобині - восени буде мало опадів
  • На горобині багато ягід - до морозної зими
  • Кішка гріється на сонечку - буде тепло
  • Пішов дощ - до кінця місяця буде тепло.

Здавна у цей день було заведено збирати горобину. Вірили, що завтра ягоди набувають своїх найбільших лікувальних здібностей. Горобину сушили або готували з неї настоянки чи варення.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день макіяжу
  • Всесвітній день запобігання самогубствам
  • День різнокольорових букетів
  • День альпаки.

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал "Кіріос", Вікіпедія.

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