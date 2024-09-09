Яке свято 10 вересня: чому жінкам не можна сваритись із чоловіками, прикмети
Свято 10 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Минодора, Митродора та Німфодора були сестрами з Витинії, які вирішили присвятити своє життя Богові, відмовившись від мирських спокус. Вони жили в пустелі, дотримуючись посту і молитви.
Слава про сестер дійшла до правителя Фронтона, який наказав схопити святих дів і привести їх на суд. На суді їх запитали, чому вони не хочуть приносити жертву богам і приймати царські почесті. Минодора відповіла, що поклоняються тільки Богові, а дари і почесті царя їх не цікавлять. Митродора і Німфодора також підтвердили, що готові терпіти будь-які муки заради своєї віри.
Фронтон намагався залякати сестер і погрожував страшними муками, але вони залишилися непохитними. Діви не погодилися відректися від Христа, навіть якщо це означало смерть. Перед стратою вони молилися і просили, щоб їхню вірність було визнано.
Так святі сестри стали прикладом для всіх, показуючи, що навіть у найважчих випробуваннях можна залишатися вірним Богові.
Святі мучениці Минодора, Митродора та Німфодора (зображення: kyrios.org.ua)
Що не можна робити завтра
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Сваритися та лихословити
- Залишати в домі безлад
- Сумувати за минулим
- Відмовляти у допомозі.
Жінкам завтра заборонено сваритися із чоловіками, інакше вони будуть плакати всю осінь.
Народні прикмети і традиції 10 вересня
- Сонячна погода весь день - насувається негода
- Мало ягід на горобині - восени буде мало опадів
- На горобині багато ягід - до морозної зими
- Кішка гріється на сонечку - буде тепло
- Пішов дощ - до кінця місяця буде тепло.
Здавна у цей день було заведено збирати горобину. Вірили, що завтра ягоди набувають своїх найбільших лікувальних здібностей. Горобину сушили або готували з неї настоянки чи варення.
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день макіяжу
- Всесвітній день запобігання самогубствам
- День різнокольорових букетів
- День альпаки.
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал "Кіріос", Вікіпедія.