Какой праздник завтра: почему женщинам нельзя ссориться с мужчинами, приметы 10 сентября
Праздник 10 сентября - завтра православные украинцы чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Минодора, Митродора и Нимфодора были сестрами из Витинии, которые решили посвятить свою жизнь Богу, отказавшись от мирских соблазнов. Они жили в пустыне, соблюдая пост и молитву.
Слава о сестрах дошла до правителя Фронтона, который приказал схватить святых дев и привести их на суд. На суде их спросили, почему они не желают приносить жертву богам и принимать царские почести. Минодора ответила, что поклоняются только Богу, а дары и почести царя их не интересуют. Митродор и Нимфодор также подтвердили, что готовы терпеть любые мучения ради своей веры.
Фронтон пытался запугать сестер и угрожал страшными мучениями, но они остались непоколебимыми. Девы не согласились отречься от Христа, даже если это означало смерть. Перед казнью они молились и просили, чтобы их верность была признана.
Так святые сестры стали примером для всех, показывая, что даже в самых трудных испытаниях можно оставаться верным Богу.
Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора (изображение: kyrios.org.ua)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Оставлять в доме беспорядок
- Скучать по прошлому
- Отказывать в помощи.
Женщинам завтра запрещено ссориться с мужчинами, иначе они будут плакать всю осень.
Народные приметы и традиции 10 сентября
- Солнечная погода весь день - надвигается ненастье
- Мало ягод на рябине - осенью будет мало осадков
- На рябине много ягод - до морозной зимы
- Кошка греется на солнышке - будет тепло
- Пошел дождь - к концу месяца будет тепло.
В прежние времена в этот день было принято собирать рябину. Верили, что завтра ягоды приобретают свои самые большие лечебные способности. Рябину сушили или готовили из нее настойки или варенье.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день макияжа
- Всемирный день предотвращения самоубийств
- День разноцветных букетов
- День альпаки.
Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.