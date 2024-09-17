Яке свято завтра: чому не можна поливати рослини, прикмети 18 вересня

Свято 18 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
З молодих років Святий Євменій прагнув служити Богу, уникав спокус і допомагав бідним, роздаючи своє майно. Пізніше його призначили єпископом Гортинської Церкви на Криті, де він продовжував допомагати людям, підтримуючи сиріт і бідних.
Святий Євменій також активно захищав православну віру, борючись з єрессю. За свою вірність був засланий до Фіваїди, де й помер.
Його життя - це приклад віри, милосердя і відданості. 18 вересня віряни згадують святого Євменія, як символ духовного розвитку та служіння ближнім.
Преподобний Євменій, єпископ Гортинський (зображення: crkvenikalendar.com)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується поливати або пересаджувати рослини, інакше вони можуть загинути.
У цей день постарайтеся зробити щось хороше для інших, не заради похвали, а від душі. Добрі вчинки повернуться до вас у багаторазовій кількості.
Завтра іменини святкують: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.