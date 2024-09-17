Яке свято завтра: чому не можна поливати рослини, прикмети 18 вересня

Яке завтра свято у церковному календарі

З молодих років Святий Євменій прагнув служити Богу, уникав спокус і допомагав бідним, роздаючи своє майно. Пізніше його призначили єпископом Гортинської Церкви на Криті, де він продовжував допомагати людям, підтримуючи сиріт і бідних.

Святий Євменій також активно захищав православну віру, борючись з єрессю. За свою вірність був засланий до Фіваїди, де й помер.

Його життя - це приклад віри, милосердя і відданості. 18 вересня віряни згадують святого Євменія, як символ духовного розвитку та служіння ближнім.

Преподобний Євменій, єпископ Гортинський (зображення: crkvenikalendar.com)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Лихословити, з'ясовувати стосунки

Сваритися і пліткувати

Стригти волосся

Вихвалятися своїми досягненнями.

Також не рекомендується поливати або пересаджувати рослини, інакше вони можуть загинути.

Народні прикмети і традиції 18 вересня

Журавлі летять у теплі краї - до морозів

Поросли великі бур’яни - зима буде сніжною

На березі ще є листя - до теплої зими

Тепло і сонячно весь день - до пізньої зими.

У цей день постарайтеся зробити щось хороше для інших, не заради похвали, а від душі. Добрі вчинки повернуться до вас у багаторазовій кількості.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: