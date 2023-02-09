Яке свято відзначає церква 9 лютого: що суворо заборонено робити цього дня, а у кого день ангела

Що відомо про Іоанна Златоуста

Цей святий є одним із найшанованіших у православ'ї, він прославився добрими справами.

Сьогодні день пам'яті Іоанна Золотоуста (фото: commons.wikimedia.org)

Іоанну Златоусту молилися просячи розуму, допомогти у духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в сім'ї. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї й перебувають на роздоріжжі.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною.

Також вважалося, що Золотоуст міг зцілити зубний біль. Щоб позбутися болю, треба було вимовити змову: "Лазарева субота, Золотоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'янілі і повік не хворіли".

Важливі прикмети на 9 лютого

Білий місяць віщує мороз, червоний - сильний вітер.

Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.

Скло запотіло – до потепління.

Мокрий сніг – до хорошого врожаю, сухий – до посушливого літа.

Що сьогодні краще не робити

Не можна мити сьогодні голову - погана прикмета. Так можна втратити розум.

Не можна дарувати й приймати подарунки, оскільки в них може бути порча.

Перераховувати гроші – до бідності.

День вважається невдалим для весілля та вінчання

Сьогодні день ангела святкують такі імена: Петро, Іван (Іван), Дмитро.