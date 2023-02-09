Яке свято відзначає церква 9 лютого: що суворо заборонено робити цього дня, а у кого день ангела

Православні християни 9 лютого вшановують пам'ять святителя Іоанна Золотоуста. Святий був проповідником та богословом.
У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.
Цей святий є одним із найшанованіших у православ'ї, він прославився добрими справами.
Іоанну Златоусту молилися просячи розуму, допомогти у духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в сім'ї. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї й перебувають на роздоріжжі.
Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною.
Також вважалося, що Золотоуст міг зцілити зубний біль. Щоб позбутися болю, треба було вимовити змову: "Лазарева субота, Золотоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'янілі і повік не хворіли".
Сьогодні день ангела святкують такі імена: Петро, Іван (Іван), Дмитро.
Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.
Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.