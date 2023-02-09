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Какой праздник отмечает церковь 9 февраля: что строго запрещено делать в этот день, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

Православные христиане 9 февраля чтят память святителя Иоанна Златоуста. Святой был проповедником и богословом.

В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

Что известно об Иоанне Златоусте

Этот святой является одним из самых почитаемых в православии, он прославился добрыми делами.

Сегодня день памяти Иоанна Златоуста (фото: commons.wikimedia.org)

Иоанну Златоусту молились прося прибавления разума, помочь в духовном развитии, поиске себя, благополучия в семье. Архиепископа также считают заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.

Наши предки в этот день почитали близких и готовили ритуальные блюда: открытые пироги с солеными начинками (грибы, мясо, рыба).

Также считалось, что Златоуст мог исцелить зубную боль. Чтобы избавиться от боли, нужно было произнести заговор: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".

Важные приметы на 9 февраля

  • Белая луна предвещает мороз, красная - сильный ветер.
  • Облака плывут против ветра - к снегопаду.
  • Стекла запотели - к потеплению.
  • Мокрый снег - к хорошему урожаю, сухой - к засушливому лету.

Что сегодня лучше не делать

  • Нельзя мыть сегодня голову - дурная примета. Так можно лишиться разума.
  • Нельзя дарить и принимать подарки, поскольку в них может быть порча.
  • Пересчитывать деньги - к бедности.
  • День считается неудачным для свадьбы и венчания

Сегодня день ангела празднуют такие имена: Петр, Иоанн (Иоанн), Дмитрий.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.

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