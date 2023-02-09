Какой праздник отмечает церковь 9 февраля: что строго запрещено делать в этот день, а у кого день ангела

Что известно об Иоанне Златоусте

Этот святой является одним из самых почитаемых в православии, он прославился добрыми делами.

Сегодня день памяти Иоанна Златоуста (фото: commons.wikimedia.org)

Иоанну Златоусту молились прося прибавления разума, помочь в духовном развитии, поиске себя, благополучия в семье. Архиепископа также считают заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.

Наши предки в этот день почитали близких и готовили ритуальные блюда: открытые пироги с солеными начинками (грибы, мясо, рыба).

Также считалось, что Златоуст мог исцелить зубную боль. Чтобы избавиться от боли, нужно было произнести заговор: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".

Важные приметы на 9 февраля

Белая луна предвещает мороз, красная - сильный ветер.

Облака плывут против ветра - к снегопаду.

Стекла запотели - к потеплению.

Мокрый снег - к хорошему урожаю, сухой - к засушливому лету.

Что сегодня лучше не делать

Нельзя мыть сегодня голову - дурная примета. Так можно лишиться разума.

Нельзя дарить и принимать подарки, поскольку в них может быть порча.

Пересчитывать деньги - к бедности.

День считается неудачным для свадьбы и венчания

Сегодня день ангела празднуют такие имена: Петр, Иоанн (Иоанн), Дмитрий.