Какой праздник отмечает церковь 9 февраля: что строго запрещено делать в этот день, а у кого день ангела

Православные христиане 9 февраля чтят память святителя Иоанна Златоуста. Святой был проповедником и богословом.
В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
Этот святой является одним из самых почитаемых в православии, он прославился добрыми делами.
Иоанну Златоусту молились прося прибавления разума, помочь в духовном развитии, поиске себя, благополучия в семье. Архиепископа также считают заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.
Наши предки в этот день почитали близких и готовили ритуальные блюда: открытые пироги с солеными начинками (грибы, мясо, рыба).
Также считалось, что Златоуст мог исцелить зубную боль. Чтобы избавиться от боли, нужно было произнести заговор: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".
Сегодня день ангела празднуют такие имена: Петр, Иоанн (Иоанн), Дмитрий.
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