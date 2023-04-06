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Яке свято відзначає церква 6 квітня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

6 квітня віруючі вшановують святителя Артемія Селевського та преподобного Захарію Постника Києво-Печерського.

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Історія та традиції цього дня

Святитель Артемій народився у І столітті, у Селевкії Писидійській (зараз це Туреччина), тому отримав прізвисько – Селевкійський. Але через особливості написання згодом його ім'я стало звучати як "Селевський" та "Солунський".

Артемій Селевський вів праведне життя, був благочестивою і доброчесною людиною. Апостол Петро зробив його першим єпископом міста. Артемій був мудрим наставником і прославився як заступник усіх бідних та гнаних. Помер святитель у глибокій старості.

Народні прикмети

  • Ранкова роса – до врожаю проса.
  • Пішов сніг – уродиться гречка.
  • Якщо за вікном різко потепліло, значить, настають морози. Але вони будуть недовгими, а літо настане дуже швидко.
  • Якщо 6 квітня розтане останній сніг, то до зими новий не випаде.
  • Щоб дізнатися, чи буде рік урожайним, потрібно в ніч проти 7 квітня вивісити на вулицю мокрий рушник. Якщо до сходу воно висохне, значить урожай буде рясним.
  • Якщо дівчина відстоїть всенічну службу, її обранцем виявиться порядна людина.

Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні не можна фізично працювати після обіду;
  • Гоніть від себе погані думки і не бажайте комусь зла;
  • Не варто лаятись, лихословити;
  • 6 квітня не варто ображати людей та тварин.

У кого іменини

6 квітня день ангела відзначають власники таких імен: Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків.

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