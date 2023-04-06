Яке свято відзначає церква 6 квітня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Історія та традиції цього дня

Святитель Артемій народився у І столітті, у Селевкії Писидійській (зараз це Туреччина), тому отримав прізвисько – Селевкійський. Але через особливості написання згодом його ім'я стало звучати як "Селевський" та "Солунський".

Артемій Селевський вів праведне життя, був благочестивою і доброчесною людиною. Апостол Петро зробив його першим єпископом міста. Артемій був мудрим наставником і прославився як заступник усіх бідних та гнаних. Помер святитель у глибокій старості.

Народні прикмети

Ранкова роса – до врожаю проса.

Пішов сніг – уродиться гречка.

Якщо за вікном різко потепліло, значить, настають морози. Але вони будуть недовгими, а літо настане дуже швидко.

Якщо 6 квітня розтане останній сніг, то до зими новий не випаде.

Щоб дізнатися, чи буде рік урожайним, потрібно в ніч проти 7 квітня вивісити на вулицю мокрий рушник. Якщо до сходу воно висохне, значить урожай буде рясним.

Якщо дівчина відстоїть всенічну службу, її обранцем виявиться порядна людина.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна фізично працювати після обіду;

Гоніть від себе погані думки і не бажайте комусь зла;

Не варто лаятись, лихословити;

6 квітня не варто ображати людей та тварин.

У кого іменини

6 квітня день ангела відзначають власники таких імен: Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків.