Яке свято відзначає церква 6 квітня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

6 квітня віруючі вшановують святителя Артемія Селевського та преподобного Захарію Постника Києво-Печерського.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Святитель Артемій народився у І столітті, у Селевкії Писидійській (зараз це Туреччина), тому отримав прізвисько – Селевкійський. Але через особливості написання згодом його ім'я стало звучати як "Селевський" та "Солунський".
Артемій Селевський вів праведне життя, був благочестивою і доброчесною людиною. Апостол Петро зробив його першим єпископом міста. Артемій був мудрим наставником і прославився як заступник усіх бідних та гнаних. Помер святитель у глибокій старості.
6 квітня день ангела відзначають власники таких імен: Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків.
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