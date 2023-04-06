Какой праздник отмечает церковь 6 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

6 апреля верующие чтят святителя Артемия Селевского и преподобного Захарию Постника Киево-Печерского.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Святитель Артемий родился в І веке, в Селевкии Писидийской (сейчас это Турция), поэтому получил прозвище - Селевкийский. Но из-за особенностей написания со временем его имя стало звучать как "Селевский" и "Солунский".
Артемий Селевский вел праведную жизнь, был благочестивым и добродетельным человеком. Апостол Петр сделал его первым епископом города. Артемий был мудрым наставником и прославился как заступник всех бедных и гонимых. Умер святитель в глубокой старости.
6 апреля, день ангела отмечают владельцы таких имен: Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков.
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