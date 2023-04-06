Какой праздник отмечает церковь 6 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

История и традиции этого дня

Свя­ти­тель Ар­те­мий ро­дил­ся в І веке, в Селев­кии Пи­си­дий­ской (сейчас это Турция), поэтому получил прозвище - Селевкийский. Но из-за особенностей написания со временем его имя стало звучать как "Селевский" и "Солунский".

Артемий Селевский вел праведную жизнь, был благочестивым и добродетельным человеком. Апостол Петр сделал его первым епископом города. Артемий был мудрым наставником и прославился как заступник всех бедных и гонимых. Умер святитель в глубокой старости.

Народные приметы

Утренняя роса – к хорошему урожаю проса.

Пошел снег – уродится гречиха.

Если за окном резко потеплело, значит, грядут морозы. Но они будут недолгими, а лето наступит очень быстро.

Если 6 апреля растает последний снег, то до зимы новый уже не выпадет.

Чтобы узнать, будет ли год урожайным, нужно в ночь на 7 апреля вывесить на улицу мокрое полотенце. Если до восхода оно высохнет, значит, урожай будет обильным.

Если девушка отстоит всенощную службу, то ее избранником окажется порядочный человек.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя физически работать после обеда;

Гоните от себя плохие мысли и не желайте кому-то зла;

Не стоит ругаться, сквернословить;

6 апреля не стоит обижать людей и животных.

У кого именины

6 апреля, день ангела отмечают владельцы таких имен: Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков.