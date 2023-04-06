Яке свято відзначає церква 6 квітня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела
6 квітня віруючі вшановують святителя Артемія Селевського та преподобного Захарію Постника Києво-Печерського.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Історія та традиції цього дня
Святитель Артемій народився у І столітті, у Селевкії Писидійській (зараз це Туреччина), тому отримав прізвисько – Селевкійський. Але через особливості написання згодом його ім'я стало звучати як "Селевський" та "Солунський".
Артемій Селевський вів праведне життя, був благочестивою і доброчесною людиною. Апостол Петро зробив його першим єпископом міста. Артемій був мудрим наставником і прославився як заступник усіх бідних та гнаних. Помер святитель у глибокій старості.
Народні прикмети
- Ранкова роса – до врожаю проса.
- Пішов сніг – уродиться гречка.
- Якщо за вікном різко потепліло, значить, настають морози. Але вони будуть недовгими, а літо настане дуже швидко.
- Якщо 6 квітня розтане останній сніг, то до зими новий не випаде.
- Щоб дізнатися, чи буде рік урожайним, потрібно в ніч проти 7 квітня вивісити на вулицю мокрий рушник. Якщо до сходу воно висохне, значить урожай буде рясним.
- Якщо дівчина відстоїть всенічну службу, її обранцем виявиться порядна людина.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні не можна фізично працювати після обіду;
- Гоніть від себе погані думки і не бажайте комусь зла;
- Не варто лаятись, лихословити;
- 6 квітня не варто ображати людей та тварин.
У кого іменини
6 квітня день ангела відзначають власники таких імен: Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків.
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