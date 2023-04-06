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Какой праздник отмечает церковь 6 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

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Четверг 06 апреля 2023 06:01
Какой праздник отмечает церковь 6 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

6 апреля верующие чтят святителя Артемия Селевского и преподобного Захарию Постника Киево-Печерского.

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

История и традиции этого дня

Свя­ти­тель Ар­те­мий ро­дил­ся в І веке, в Селев­кии Пи­си­дий­ской (сейчас это Турция), поэтому получил прозвище - Селевкийский. Но из-за особенностей написания со временем его имя стало звучать как "Селевский" и "Солунский".

Артемий Селевский вел праведную жизнь, был благочестивым и добродетельным человеком. Апостол Петр сделал его первым епископом города. Артемий был мудрым наставником и прославился как заступник всех бедных и гонимых. Умер святитель в глубокой старости.

Народные приметы

  • Утренняя роса – к хорошему урожаю проса.
  • Пошел снег – уродится гречиха.
  • Если за окном резко потеплело, значит, грядут морозы. Но они будут недолгими, а лето наступит очень быстро.
  • Если 6 апреля растает последний снег, то до зимы новый уже не выпадет.
  • Чтобы узнать, будет ли год урожайным, нужно в ночь на 7 апреля вывесить на улицу мокрое полотенце. Если до восхода оно высохнет, значит, урожай будет обильным.
  • Если девушка отстоит всенощную службу, то ее избранником окажется порядочный человек.

Что нельзя делать сегодня

  • Сегодня нельзя физически работать после обеда;
  • Гоните от себя плохие мысли и не желайте кому-то зла;
  • Не стоит ругаться, сквернословить;
  • 6 апреля не стоит обижать людей и животных.

У кого именины

6 апреля, день ангела отмечают владельцы таких имен: Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков.

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