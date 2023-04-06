Какой праздник отмечает церковь 6 апреля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
6 апреля верующие чтят святителя Артемия Селевского и преподобного Захарию Постника Киево-Печерского.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
История и традиции этого дня
Святитель Артемий родился в І веке, в Селевкии Писидийской (сейчас это Турция), поэтому получил прозвище - Селевкийский. Но из-за особенностей написания со временем его имя стало звучать как "Селевский" и "Солунский".
Артемий Селевский вел праведную жизнь, был благочестивым и добродетельным человеком. Апостол Петр сделал его первым епископом города. Артемий был мудрым наставником и прославился как заступник всех бедных и гонимых. Умер святитель в глубокой старости.
Народные приметы
- Утренняя роса – к хорошему урожаю проса.
- Пошел снег – уродится гречиха.
- Если за окном резко потеплело, значит, грядут морозы. Но они будут недолгими, а лето наступит очень быстро.
- Если 6 апреля растает последний снег, то до зимы новый уже не выпадет.
- Чтобы узнать, будет ли год урожайным, нужно в ночь на 7 апреля вывесить на улицу мокрое полотенце. Если до восхода оно высохнет, значит, урожай будет обильным.
- Если девушка отстоит всенощную службу, то ее избранником окажется порядочный человек.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня нельзя физически работать после обеда;
- Гоните от себя плохие мысли и не желайте кому-то зла;
- Не стоит ругаться, сквернословить;
- 6 апреля не стоит обижать людей и животных.
У кого именины
6 апреля, день ангела отмечают владельцы таких имен: Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков.
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