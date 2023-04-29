Яке свято відзначає церква 29 квітня: що суворо не можна робити цього дня, у кого день ангела

Що відомо про церковне свято

Три сестри Солунські жили в III-IV століттях, на околицях міста Аквілеї в Італії. Вони рано залишилися сиротами, вели благочестиве життя та відмовляли багатьом шанувальникам. Про їхню неприступність почув імператор - він подивився на сестер і звелів відвезти їх до Македонії, де вони мали вибрати собі наречених.

На Аріну зазвичай працюють у саду та городі. Білять стовбури дерев, а також сіють гречку. Висаджують у спеціальні ящики-зруби розсаду капусти та помідор. За народними прикметами дні після Арини зазвичай сонячні і теплі, що добре для молодих культур.

Цього народного свята читають відворотні змови для розлуки чоловіка із суперницею.

Що не можна робити сьогодні

Не можна позичати гроші і дарувати подарунки.

Не можна влаштовувати великі застілля та сильно налягати на алкоголь.

Не можна знімати пробу з паски, яєць та інших святкових страв.

Народні прикмети

На вільсі розпустилися квіти - настав час засівати гречку.

На Арину пора випалювати траву на полі.

Чути уві сні дзвін – до пожежі.

Хто святкує іменини

29 квітня іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василина, Галина, Ірина, Ніка.