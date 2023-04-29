Какой праздник отмечает церковь 29 апреля: что строго нельзя делать в этот день, у кого день ангела

29 апреля православные христиане чтят память трех сестер – мучениц Солунских. Речь идет об Агапии, Ирины и Хионии.
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Три сестры Солунские жили в III- IV веках, в окрестностях города Аквилеи в Италии. Они рано остались сиротами, вели благочестивую жизнь и отказывали многим поклонникам. Об их неприступности прослышал император - он посмотрел на сестер и велел отвезти их в Македонию, где они должны были выбрать себе женихов.
На Арину обычно работают в саду и огороде. Белят стволы деревьев, а также сеют гречиху. Высаживают в специальные ящики-срубы рассаду капусты и помидор. По народным приметам, дни после Арины обычно солнечные и теплые, что хорошо для молодых культур.
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29 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.
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