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Какой праздник отмечает церковь 29 апреля: что строго нельзя делать в этот день, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

29 апреля православные христиане чтят память трех сестер – мучениц Солунских. Речь идет об Агапии, Ирины и Хионии.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что известно о церковном празднике

Три сестры Солунские жили в III- IV веках, в окрестностях города Аквилеи в Италии. Они рано остались сиротами, вели благочестивую жизнь и отказывали многим поклонникам. Об их неприступности прослышал император - он посмотрел на сестер и велел отвезти их в Македонию, где они должны были выбрать себе женихов.

На Арину обычно работают в саду и огороде. Белят стволы деревьев, а также сеют гречиху. Высаживают в специальные ящики-срубы рассаду капусты и помидор. По народным приметам, дни после Арины обычно солнечные и теплые, что хорошо для молодых культур.

В этот народный праздник читают отворотные заговоры для разлуки мужа с соперницей.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя занимать деньги, и дарить подарки.
  • Нельзя устраивать большие застолья и сильно налегать на алкоголь.
  • Нельзя снимать пробу с кулича, яиц и других праздничных блюд.

Народные приметы

  • На ольхе распустились цветы – настала пора засевать гречиху.
  • На Арину пора выжигать траву в поле.
  • Слышать во сне колокольный звон – к пожару.

Кто празднует именины

29 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.

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