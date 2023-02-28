Яке свято відзначає церква 28 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

28 лютого православна церква вшановує святого Онисима.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Святого апостола від сімдесяти Онисима вважають покровителем овець. Через це у народі день назвали "Онисим Овчарник".
Наші пращури помітили, що наші предки справляли Онисима-зимоборника, адже побутувала на Русі прикмета, що сьогодні зимівка марно намагається перемогти весну. З 28 лютого селяни традиційно проводили зиму. На Онисима погода не тішить теплом, бо зима сердиться, що її женуть скоріше звільнити володіння для весни, але народ все одно тішився. У селах влаштовують гуляння з безліччю розваг, селяни співають пісні та водять хороводи.
28 лютого іменини святкують Онисим, Олексій, Арсен, Іван, Михайло, Микола, Петро, Павло, Софія.
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