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Какой праздник отмечает церковь 28 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

28 февраля православная церковь почитает святого Онисима.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.

Традиции этого дня

Святого апостола от семидесяти Онисима считают покровителем овец. Из-за этого в народе день назвали "Онисим Овчарник".

Наши предки справляли Онисима-зимоборника, ведь бытовала на Руси примета, что сегодня зимушка тщетно пытается победить весну. С 28 февраля крестьяне традиционно провожали зиму. На Онисима погода не радует теплом, так как зима злится, что ее гонят поскорее освободить владения для весны, но народ все равно радовался. В деревнях устраивают гуляния с множеством развлечений, крестьяне поют песни и водят хороводы.

Главные приметы этого дня

  • Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.
  • Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокос будет хорошим.
  • Обилие звезд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.
  • Восточный ветер - к песчаным бурям летом.
  • Красный закат - к метели.
  • На небе яркая и полная луна – к холодам.

Что нельзя делать в этот день

  • Если идете в этот день к кому-то в гости, нельзя приходить без подарка.
  • Нельзя выносить из дома мебель и переезжать.

Кто празднует день ангела

28 февраля именины празднуют Онисим, Алексей, Арсений, Иван, Михаил, Николай, Петр, Павел, София.

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