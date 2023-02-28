Какой праздник отмечает церковь 28 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

28 февраля православная церковь почитает святого Онисима.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.
Святого апостола от семидесяти Онисима считают покровителем овец. Из-за этого в народе день назвали "Онисим Овчарник".
Наши предки справляли Онисима-зимоборника, ведь бытовала на Руси примета, что сегодня зимушка тщетно пытается победить весну. С 28 февраля крестьяне традиционно провожали зиму. На Онисима погода не радует теплом, так как зима злится, что ее гонят поскорее освободить владения для весны, но народ все равно радовался. В деревнях устраивают гуляния с множеством развлечений, крестьяне поют песни и водят хороводы.
28 февраля именины празднуют Онисим, Алексей, Арсений, Иван, Михаил, Николай, Петр, Павел, София.
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