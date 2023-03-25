Яке свято відзначає церква 25 березня: чому цей день небезпечний, а хто має день ангела

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

За традицією, цього дня варто вийти на вулицю, як тільки розвидниться, щоб зустріти весну. Вважалося, що до Феофана повністю сходить сніговий покрив і розморожує ґрунт. Сам Феофан Преподобний мав дар чудотворення — зцілення хвороб і вигнання бісів.

Це народне свято пов'язане з ім'ям Феофана Сповідника, візантійського ченця і шанованого православною церквою в подобі преподобного.

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