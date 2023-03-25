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Яке свято відзначає церква 25 березня: чому цей день небезпечний, а хто має день ангела

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

25 березня православні віруючі вшановують пам'ять святого Феофана-проповідника.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Головні традиції на Феофанів день

Це народне свято пов'язане з ім'ям Феофана Сповідника, візантійського ченця і шанованого православною церквою в подобі преподобного.

За традицією, цього дня варто вийти на вулицю, як тільки розвидниться, щоб зустріти весну. Вважалося, що до Феофана повністю сходить сніговий покрив і розморожує ґрунт. Сам Феофан Преподобний мав дар чудотворення — зцілення хвороб і вигнання бісів.

Важливі прикмети цього дня

  • цього дня було заведено приділяти увагу коням і в жодному разі не залишати їх голодними;
  • не варто ні з ким лаятися, інакше нещастя переслідуватимуть весь рік;
  • незаміжнім дівчатам забороняється ламати гілки берези, інакше можна ще довго не зустріти нареченого;
  • позичати речі не варто - є ризик псування та пристріту. З тієї ж причини не рекомендується купувати щось безкоштовно;
  • Якщо у цей день спати до обіду та ледарювати - весь рік проведете без роботи та фінансового благополуччя.

Що сьогодні не можна робити

  • Наші пращури намагалися у цей день не сваритися та не лаятися.

  • Навіть злі думки можуть завдати шкоди.

Хто сьогодні святкує іменини

  • Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій та Ян.

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