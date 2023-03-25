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Какой праздник отмечает церковь 25 марта: почему этот день опасен, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

25 марта православные верующие почитают память святого Феофана-проповедника.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Главные традиции на Феофанов день

Этот народный праздник связан с именем Феофана Исповедника, византийского монаха и почитаемого православной церковью в лике преподобного.

По традиции, в этот день стоит выйти на улицу, как только рассветет, чтобы встретить весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва. Сам Феофан Преподобный обладал даром чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.

Важные приметы этого дня

  • в этот день было принято уделять внимание лошадям и ни в коем случае не оставлять их голодными;
  • не стоит ни с кем ругаться, иначе несчастья будут преследовать весь год;
  • незамужним девушкам запрещается ломать ветки березы, в противном случае можно еще долго не встретить суженого;
  • одалживать вещи не стоит – есть риск порчи и сглаза. По той же причине не рекомендуется брать что-то бесплатно;
  • если в этот день спать до обеда и бездельничать – весь год проведете без работы и финансового благополучия.

Что сегодня нельзя делать

  • Наши предки старались в этот день не ругаться и не сквернословить.

  • Даже злые мысли могут принести вред.

Кто сегодня празднует именины

  • Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.

Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.

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