UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яке свято відзначає церква 24 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

Православні віруючі вшановують 24 лютого пам'ять священномученика Власія, єпископа Севастійського. У народі цей день називали Коровиним та шанували ряд норм та заборон.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – читайте нижче в матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Власій жив на рубежі III та IV століть у Севастії (зараз місто у сучасній Туреччині). З ранніх років він був вкрай благочестивий і вів праведний спосіб життя. Через ці якості місцеві жителі обрали його в єпископи. Якщо вірити легендам, до Власа виходили з лісу дикі звірі й зліталися птахи звідусіль. Він надавав їм притулку та годував.

На Русі цей день називали не тільки на ім'я святого, але й також "коров'яче свято". Остання назва була пов'язана з язичницькими традиціями наших предків, на день поминання святого Власія припадав і день народного календаря у слов'ян, тому різні релігійні традиції змішалися.

Вважалося, що у цей день потрібно пригостити свійських тварин чимось смачним, наприклад, пампушками з молочною кашею. Худобу приганяли до церкви, щоб окропити святою водою і відслужити молебень. Повір'я свідчить, що це позбавить їх хвороб і принесе хороший удій. Якщо ж господар не віддавав належної поваги тваринам, його могли очікувати великі неприємності в господарстві.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо на Власів день випало багато снігу, значить весна настане рано;
  • Якщо на вулиці лежать снігові кучугури – виросте багато трави;
  • Якщо вже настала відлига, значить, холодних днів більше не буде;
  • Поява інею на деревах обіцяє морози.

Що не можна робити у цей день

  • Без особливої потреби не слід виходити з дому, щоб лиха не сталося.
  • Не можна різати свиню та корову сьогодні.
  • Не можна розповідати хороший сон, інакше він справдиться навпаки.

Які сьогодні іменини : Гаврило, Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.

Також читайте, як правильно називати Сирний тиждень – Масляна, Масниця чи Колодій.

Крім того, дізнайтеся,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Українісвято