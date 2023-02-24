Яке свято відзначає церква 24 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Традиції цього дня

Власій жив на рубежі III та IV століть у Севастії (зараз місто у сучасній Туреччині). З ранніх років він був вкрай благочестивий і вів праведний спосіб життя. Через ці якості місцеві жителі обрали його в єпископи. Якщо вірити легендам, до Власа виходили з лісу дикі звірі й зліталися птахи звідусіль. Він надавав їм притулку та годував.

На Русі цей день називали не тільки на ім'я святого, але й також "коров'яче свято". Остання назва була пов'язана з язичницькими традиціями наших предків, на день поминання святого Власія припадав і день народного календаря у слов'ян, тому різні релігійні традиції змішалися.

Вважалося, що у цей день потрібно пригостити свійських тварин чимось смачним, наприклад, пампушками з молочною кашею. Худобу приганяли до церкви, щоб окропити святою водою і відслужити молебень. Повір'я свідчить, що це позбавить їх хвороб і принесе хороший удій. Якщо ж господар не віддавав належної поваги тваринам, його могли очікувати великі неприємності в господарстві.

Головні прикмети цього дня

Якщо на Власів день випало багато снігу, значить весна настане рано;

Якщо на вулиці лежать снігові кучугури – виросте багато трави;

Якщо вже настала відлига, значить, холодних днів більше не буде;

Поява інею на деревах обіцяє морози.

Що не можна робити у цей день

Без особливої потреби не слід виходити з дому, щоб лиха не сталося.

Не можна різати свиню та корову сьогодні.

Не можна розповідати хороший сон, інакше він справдиться навпаки.

Які сьогодні іменини : Гаврило, Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.