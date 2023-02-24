Яке свято відзначає церква 24 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Православні віруючі вшановують 24 лютого пам'ять священномученика Власія, єпископа Севастійського. У народі цей день називали Коровиним та шанували ряд норм та заборон.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – читайте нижче в матеріалі Styler.
Власій жив на рубежі III та IV століть у Севастії (зараз місто у сучасній Туреччині). З ранніх років він був вкрай благочестивий і вів праведний спосіб життя. Через ці якості місцеві жителі обрали його в єпископи. Якщо вірити легендам, до Власа виходили з лісу дикі звірі й зліталися птахи звідусіль. Він надавав їм притулку та годував.
На Русі цей день називали не тільки на ім'я святого, але й також "коров'яче свято". Остання назва була пов'язана з язичницькими традиціями наших предків, на день поминання святого Власія припадав і день народного календаря у слов'ян, тому різні релігійні традиції змішалися.
Вважалося, що у цей день потрібно пригостити свійських тварин чимось смачним, наприклад, пампушками з молочною кашею. Худобу приганяли до церкви, щоб окропити святою водою і відслужити молебень. Повір'я свідчить, що це позбавить їх хвороб і принесе хороший удій. Якщо ж господар не віддавав належної поваги тваринам, його могли очікувати великі неприємності в господарстві.
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