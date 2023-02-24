Какой праздник отмечает церковь 24 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Традиции этого дня

Власий жил на рубеже III и IV веков в Севастии (сейчас город в современной Турции). С ранних лет он был крайне благочестив и вел праведный образ жизни. Из-за этих качеств местные жители избрали его в епископы. Если верить легендам, к Власу выходили из леса дикие звери и также слетались птицы отовсюду. Он придавал им убежище и кормил.

На Руси этот день называли не только по имени святого, но и "коровьим праздником". Последнее название было связано с языческими традициями наших предков, на день поминовения святого Власия приходился и день народного календаря у славян, поэтому разные религиозные традиции смешались.

Считалось, что в этот день нужно угостить домашних животных чем-то вкусным, например, пышками с молочной кашей. Скот пригоняли к церкви, чтобы окропить святой водой и отслужить молебен. Поверье гласит, что это избавит их от болезней и принесет хороший удой. Если же хозяин не отдавал должного почтения животным, то его могли настигнуть большие неприятности в хозяйстве.

Главные приметы этого дня

Если на Власьев день выпало много снега, значит весна наступит рано;

Если на улице лежат снежные сугробы — вырастет много травы;

Если уже наступила оттепель — значит, холодных дней больше не будет;

Появление инея на деревьях сулит морозы.

Что нельзя делать в этот день

Без особой надобности не следует выходить из дома, чтобы беды не случилось.

Нельзя резать свинью и корову сегодня.

Нельзя рассказывать хороший сон, иначе он сбудется наоборот.

Какие сегодня именины: Гавриил, Всеволод, Егор, Дмитрий, Захар.