Какой праздник отмечает церковь 24 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Православные верующие почитают 24 февраля память священномученика Власия, епископа Севастийского. В народе этот день называли Коровьим и соблюдали ряд норм и запретов.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – читайте ниже в материале Styler.
Власий жил на рубеже III и IV веков в Севастии (сейчас город в современной Турции). С ранних лет он был крайне благочестив и вел праведный образ жизни. Из-за этих качеств местные жители избрали его в епископы. Если верить легендам, к Власу выходили из леса дикие звери и также слетались птицы отовсюду. Он придавал им убежище и кормил.
На Руси этот день называли не только по имени святого, но и "коровьим праздником". Последнее название было связано с языческими традициями наших предков, на день поминовения святого Власия приходился и день народного календаря у славян, поэтому разные религиозные традиции смешались.
Считалось, что в этот день нужно угостить домашних животных чем-то вкусным, например, пышками с молочной кашей. Скот пригоняли к церкви, чтобы окропить святой водой и отслужить молебен. Поверье гласит, что это избавит их от болезней и принесет хороший удой. Если же хозяин не отдавал должного почтения животным, то его могли настигнуть большие неприятности в хозяйстве.
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