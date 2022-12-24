Яке свято відзначає церква 24 грудня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

24 грудня віруючі згадують преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря. Також за григоріанським календарем у ніч із 24 на 25 грудня - це Святвечір перед різдвом.
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Святий Никон жив на рубежі XI–XII століть у Києві. Він був першим сподвижником та послідовником преподобного Антонія, засновника Києво-Печерської обителі.
Никон Печерський постригав у ченці новоприбулих до обителі. Одного разу він постриг придворних улюбленців князя Ізяслава, за що накликав на себе його немилість і був змушений покинути монастир і поїхати до віддаленої місцевості. Оселившись на острові Тмутаракань, Никон Печерський старанно працював, проводив дні у молитвах, зібрав навколо себе послідовників-ченців і заснував там монастир Пресвятої Богородиці.
Після святої повернувся до Києво-Печерської лаври і згодом був обраний ігуменом.
В 1096 Никон був взятий в полон половецькими військами. Він провів у неволі кілька років і терпляче зносив усі муки. Згідно з переказами, Господь послав святому дар - своєю молитвою міг зцілювати інших людей.
Він вирізнявся незвичайною силою духу та старанністю до молитви, завдяки чому зробив багато богоугодних справ. Помер у старості.
На Святвечір християни східного обряду готують "багату кутю". Її називають так тому, що до столу подається ще 11 пісних страв. Серед них обов'язково: риба, борщ, вареники з картоплею, квасоля, узвар. Цього вечора вся родина збиралася за столом разом.
Зі Святвечіром пов'язано чимало повір'їв. Наприклад, намагалися приготувати нові солом'яні устілки у взуття. Їх треба було носити до Василя, потім перевернути на інший бік і носити на Водохреща.
Адам, Микола, Омелян, Данило, Іван, Лука Леонтій, Нікон, Никифор, Філімон, Терентій, Петро.
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