Какой праздник отмечает церковь 24 декабря: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

24 декабря верующие вспоминают преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Также по григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря - это сочельник перед Рождеством.
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Святой Никон жил на рубеже XI–XII веков в Киеве. Он был первым сподвижником и последователем преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители.
Никон Печерский постригал в монахи новоприбывших в обитель. Однажды он постриг придворных любимцев князя Изяслава, за что навлек на себя его немилость и был вынужден покинуть монастырь и уехать в отдаленную местность. Поселившись на полуострове Тмутаракань, Никон Печерский усердно трудился, проводил дни в молитвах, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал там монастырь Пресвятой Богородицы.
После святой вернулся в Киево-Печерскую лавру и впоследствии был избран игуменом.
В 1096 году Никон был взят в плен половецкими войсками. Он провел в неволе несколько лет и терпеливо сносил все мучения. Согласно преданию, Господь послал святому дар - своей молитвой он мог исцелять других людей.
Он отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве, благодаря чему совершил много богоугодных дел. Умер в старости.
На Сочельник христиане восточного обряда готовят "богатую кутью". Ее называют так потому, что к столу подается еще 11 постных блюд. Среди них обязательно: рыба, борщ, вареники с картофелем, фасоль, узвар. В этот вечер вся семья собиралась за столом вместе.
С Сочельником связано немало поверий. К примеру, пытались приготовить новые соломенные стельки в обувь. Их нужно было носить к Василию, затем перевернуть на другую сторону и носить в Крещение.
Адам, Николай, Емельян, Даниил, Иван, Лука Леонтий, Никон, Никифор, Филимон, Терентий, Петр.
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