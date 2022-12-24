Какой праздник отмечает церковь 24 декабря: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Чем известен святой Никон

Святой Никон жил на рубеже XI–XII веков в Киеве. Он был первым сподвижником и последователем преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители.

Никон Печерский постригал в монахи новоприбывших в обитель. Однажды он постриг придворных любимцев князя Изяслава, за что навлек на себя его немилость и был вынужден покинуть монастырь и уехать в отдаленную местность. Поселившись на полуострове Тмутаракань, Никон Печерский усердно трудился, проводил дни в молитвах, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал там монастырь Пресвятой Богородицы.

После святой вернулся в Ки­е­во-Пе­чер­скую лавру и впоследствии был избран игуменом.

В 1096 году Никон был взят в плен половецкими войсками. Он провел в неволе несколько лет и терпеливо сносил все мучения. Согласно преданию, Господь послал святому дар - своей молитвой он мог исцелять других людей.

Он отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве, благодаря чему совершил много богоугодных дел. Умер в старости.

На Сочельник христиане восточного обряда готовят "богатую кутью". Ее называют так потому, что к столу подается еще 11 постных блюд. Среди них обязательно: рыба, борщ, вареники с картофелем, фасоль, узвар. В этот вечер вся семья собиралась за столом вместе.

С Сочельником связано немало поверий. К примеру, пытались приготовить новые соломенные стельки в обувь. Их нужно было носить к Василию, затем перевернуть на другую сторону и носить в Крещение.

Главные приметы этого дня

вокруг солнца 24 декабря круги - будет богатый урожай;

солнечные лучи "смотрят" вверх - скоро похолодает, а если вниз - будет метель;

на небе плывут синие облака, значит, скоро начнется дождь;

если 24 декабря днем ​​тепло, а ночью заморозок, то апрель будет погожим;

если на земле лежит снег, то летом будет холодно;

Что нельзя делать 24 декабря

В этот день нельзя ругаться

24 декабря старайтесь не встречаться с людьми, которые вам не нравятся.

Женщинам запрещалось шить, вышивать, прясть и вообще тяжело работать.

Нельзя веселиться и пить спиртное.

Кто сегодня празднует именины

Адам, Николай, Емельян, Даниил, Иван, Лука Леонтий, Никон, Никифор, Филимон, Терентий, Петр.